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    首頁 > 生活

    找到啦！台北動物園小食蟻獸出走7天 逛大街「拒捕」抓傷人

    2026/05/25 20:10 記者董冠怡／台北報導
    不假外出的台北市立動物園小食蟻獸「黑妞」找到了。（動物園提供）

    不假外出的台北市立動物園小食蟻獸「黑妞」找到了。（動物園提供）

    找到了！台北市立動物園小食蟻獸「黑妞」18日起「不假外出」，20日發布協尋通知。園方今（25日）晚表示，下午5點半園內工作人員開車行經園區環園道路時，發現「黑妞」正悠哉地穿越馬路「蹓躂」，捕捉過程中不斷掙扎抵抗，甚至抓傷人，目前初步檢查無外傷、身體狀況穩定，將在休息穩定後做進一步檢查，同時感謝各界的關心與幫忙。

    動物園回憶，接獲「黑妞」出走通報便啟動搜尋機制，每天動員超過10人次巡查，周邊區域架設自動相機與誘捕設備，台灣偵蒐犬協會也協助投入搜尋工作，偵蒐犬曾於大貓熊館附近山區發現氣味定位，但自動相機僅拍攝到山羌、食蟹獴、麝香貓、藍腹鷴等多種野生動物活動影像，始終未見「黑妞」身影。

    未料，當園方在籌備物種分類專家群聯合會議時，有工作人員在環園道路發現「黑妞」正在悠閒過馬路，被發現蹤影的「黑妞」，一路通過道路後往花坡下切走至太陽能時鐘（雨林區前花鐘）木棧道，當時已接近遊客活動空間，立即通知周邊員工支援「展開圍捕」，「黑妞」則持續掙扎抵抗，還抓傷人員的手。

    園方說，晚間順利安全帶回獸醫室留置觀察，「黑妞」經抽血檢查與外觀理學檢查結果顯示，無明顯外傷，僅有些微脫水，充分休息待恢復體力，再安排進一步健康檢測與後續照養評估。

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