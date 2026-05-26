高鐵宣布：今天全線正常營運 初判「轉轍器控制機箱」電源異常

高鐵公司派員漏夜搶修。（高鐵公司提供）

昨天發生號誌訊號異常，經全日搶修，高鐵公司在今天（26日）宣布，確認號誌系統恢復正常、今天正常營運，各車次列車都依照時刻表發車。

高鐵公司說明，昨天這起故障樣態，初步判斷應為更換「轉轍器控制機箱」（Switch Machine Control Case，SMC），電源模組首度出現異常狀況所導致。

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這是高鐵公司自2024年起，執行為期3年的號誌系統更新計畫，預計今年底完成，但過去2年多都是利用夜間4.5小時的維修時間，完成371組SMC電源模組更換，占全線458組的83.5%。

高鐵公司表示，這此事首度發生異常樣態，已保存更換後的各項設備，後續將與原廠及第三方共同釐清事件根因與責任歸屬。高鐵公司表示，由於高速列車行駛必須遵循的高標準安全規範，一旦出現訊號異常，必須依照標準作業程序進行列車降速，以確保營運安全；之後將與設備原廠及第三方共同釐清事件根因，並再次對於旅客行程受到延誤表達歉意。

高鐵公司也說明昨天搶救情形，在昨天深夜23時30分，高鐵人員提前到軌道旁待命，待最後一班營運列車通過後立即進場搶修，今天清晨1時43分，確認號誌系統恢復正常。

高鐵公司在今天清晨3時30分，再次召開緊急應變會議（EOC），由董事長史哲主持，除確認各項設備設施都正常運作，今日正常營運，各車次列車依時刻表發車，今天上午將在全線各車站準備點心、麵包、礦泉水，分享旅客，以表達誠摯歉意。

針對外界質疑去年以來營運異常事件有升高趨勢，台灣高鐵公司也澄清，分析去年42件異常事件，其中20件為颱風、地震所造成，使不可歸責於高鐵公司事件有所增加。然進一步比較可歸責高鐵事件，與過往10年平均值一致，其中人為因素事件僅3件。

對於昨天整天列車延誤，高鐵公司表達歉意。（高鐵公司提供）

高鐵公司派員漏夜搶修。（高鐵公司提供）

高鐵公司派員漏夜搶修。（高鐵公司提供）

高鐵公司派員漏夜搶修。（高鐵公司提供）

高鐵公司宣布，今天正常營運，各車次按時刻表發車。（記者吳亮儀攝）

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