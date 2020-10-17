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    中共「五中全會」前打虎 國家能源局副局長被查

    中共中紀委網站今天上午公布消息，國家能源局黨組成員、副局長劉寶華（見圖）涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（圖擷取自微博）

    中共中紀委網站今天上午公布消息，國家能源局黨組成員、副局長劉寶華（見圖）涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（圖擷取自微博）

    2020/10/17 16:38

    〔即時新聞／綜合報導〕中共五中全會將於10月底召開，中共中紀委網站今（17）日上午公布消息指出，國家能源局黨組成員、副局長劉寶華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

    中共中央紀委國家監委網站今日通報，劉寶華，男，漢族，1963年8月出生，1998年7月起進入國家電力系統，相繼在國家經貿委電力司、國家電監會市場監管部工作；2017年8月起任中國國家能源局黨組成員、副局長，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

    在此之前，劉寶華的上司、中國國家能源局前局長努爾．白克力，已於去年12月因犯受賄罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，副局長王曉林也已經被查，還有劉寶華的前任、中國國家能源局核電司原司長郝衛平，因受賄1240萬餘元，2016年10月在北京一中院遭判12年半。

    根據中媒統計，自2008年8月8日正式掛牌成立以來，12年間中國國家能源局先後有5名局長、16名副局長被調查，其中有2名局長、3名副局長以及8名司局級幹部落馬。而劉寶華是今年落馬的第16名副部級高官；也是中國「十一」長假以來落馬的第2名副部級高官。在此之前，中央巡視組原副部級巡視專員董宏10月2日被調查。

    中國國家能源局官網今天已經把劉寶華從領導名單移除，其簡歷、主管工作、重要活動等資料頁面同樣也撤下。

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