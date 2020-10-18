防控「突發傳染病」、實驗室安全 中國人大通過「生物安全法」

中國領導人習近平今年2月14日曾在中央全面深化改革委員會上首次提及「生物安全法」。（美聯社）

2020/10/18 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，作為疫病源頭的中國在疫情初期封鎖相關消息，防疫動作遲緩，造成疫情瘋狂蔓延，至今已奪去全球逾111萬條寶貴生命；中國在昨（17）日第13屆全國人民代表大會常務委員會表決通過「生物安全法」，針對生物安全、重大新發突發傳染病、動植物疫情、實驗室生物安全等方面做出相關規範。

根據中共黨媒《人民網》公布「生物安全法」詳細法條，此法共10章88條，自2021年4月15日起施行；該法分別就「生物安全風險防控」、「重大新發突發傳染病、動植物疫情」、「生物技術研究、開發與應用安全」、「病原微生物實驗室生物安全」、「人類遺傳資源與生物資源安全」、「防範生物恐怖與生物武器威脅」、「生物安全能力建設」等8大生物安全面向進行規範。

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「生物安全法」首2條指出，該法制定旨在維護中國安全，「防範和應對生物安全風險」，同時為「保護生物資源和生態環境，促進生物技術健康發展」，並定義該法所稱「生物安全」是指中國「有效防範和應對危險生物因子及相關因素威脅，生物技術能夠穩定健康發展，人民生命健康和生態系統相對處於沒有危險和不受威脅的狀態，生物領域具備維護國家安全和持續發展的能力」。

該法適用範圍包括「防控重大新發突發傳染病、動植物疫情」、「生物技術研究、開發與應用」、「病原微生物實驗室生物安全管理」、「人類遺傳資源與生物資源安全管理」、「防範外來物種入侵與保護生物多樣性」、「應對微生物耐藥」、「防範生物恐怖襲擊與防御生物武器威脅」及「其他與生物安全相關的活動」。

疫情伊始，曾爆出中國醫師李文亮示警武漢肺炎消息卻遭噤聲爭議；對此，「生物安全法」第9章明定相關罰則，若有「履行生物安全管理職責的工作人員在生物安全工作中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊」，或「醫療機構、專業機構或者其工作人員瞞報、謊報、緩報、漏報，授意他人瞞報、謊報、緩報，或者阻礙他人報告」等違法行為，將予以罰款、吊銷相關執業証書等相關處分。

事實上，據本報先前報導，中國在今年2月14日曾召開中央全面深化改革委員會，中國領導人習近平首次提及「生物安全法」，引起各界議論，起草美國「生武反恐法」的學者博伊爾曾評論表示，「習的談話代表他意識到嚴重性，可能危及政治地位」。

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