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    又踩碎玻璃心！「未將中國領土表示完整」 中國乳業遭重罰

    中國乳製品企業「光明乳業」近日遭中共當局控廣告「損害國家尊嚴或利益，洩露國家秘密」，慘遭罰款30萬人民幣（約新台幣128萬元）。（圖取自微博）

    中國乳製品企業「光明乳業」近日遭中共當局控廣告「損害國家尊嚴或利益，洩露國家秘密」，慘遭罰款30萬人民幣（約新台幣128萬元）。（圖取自微博）

    2020/10/19 14:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國乳製品企業「光明乳業」近日遭中共當局控其廣告「損害國家尊嚴或利益，洩露國家秘密」，慘遭罰款30萬人民幣（約新台幣128萬元），網路隨即有傳言指稱，「光明乳業」會被罰款全因一句「請給我光明」的廣告標語，不過當局強調，會開罰是因廣告「未將中國領土表示完整、準確」。

    綜合中媒報導，近日上海市市場監督管理局針對「光明乳業」去年發布的廣告，指稱其「損害國家尊嚴或利益，洩露國家秘密」，因而祭出人民幣30萬元（約新台幣128萬）的罰款，廣告則被責令停止發布。

    輿論隨即甚囂塵上，有網友傳，光明乳業遭罰全因自家推出的「請給我光明」廣告標語，這件事也成為「笑話」，傳遍網路。

    這讓上海市市場監督管理局在18日回應指出，開罰原因是「光明乳業」2018年6月8日至2020年4月9日間發布的一段廣告，使用了含有「中國地圖」的影片，而經上海市規劃和自然資源局檢定，光明乳業廣告中使用的中國地圖，「未將中國領土表示準確、完整」。

    光明乳業發布聲明，稱自家委託一家上海的傳媒公司，是該公司的疏漏，導致「未將中國領土表示完整、準確」，而該影片也停止發布，將會積極配合調查；至於網路傳言稱光明乳業受罰原因是廣告標語「請給我光明」，光明乳業則澄清「並非事實」。

    雖然廣告隨即被全面移除，但有網友翻出影片截圖，仔細查找仍找不到「不完整」的地方在哪，質疑中共當局只是想找理由，藉故大搞「文字獄」，而「洩露國家秘密」的部分，更是令人疑惑。

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