歷數中共惡行！青島維權人士窗外掛出美英國旗 高喊民主萬歲

青島維權人士隋雙勝不畏打壓，在家中掛出美國、英國的國旗，並一一喊出中共的惡行，高喊「民主萬歲，獨裁必亡」，影片發布後引發網友討論。（圖取自推特）

2020/10/20 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中共當局對於異議人士不斷打壓，更透過構陷罪刑等方式進行不人道的維穩，不過青島維權人士隋雙勝不畏打壓，在家中掛出美國、英國的國旗，並一一喊出中共的惡行，高喊「民主萬歲，獨裁必亡」，影片發布後引發網友討論。

綜合媒體報導，青島維權人士隋雙勝10月19日在自家窗外掛上美國、英國國旗，不畏家中樓下的警車，念出自己的名字，大聲地譴責中共，更揭露自己工作的年資遭到政府違法歸零，退休金等權利慘遭剝奪，他為此怒批中共「滅絕人性」。

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隋雙勝高呼「憤怒的人民不能恐懼，有話就說出來，民主萬歲，獨裁必亡」，並怒嗆「你們可以把我抓起來，但我會把抓我的真相傳到全世界」，他也呼籲大家幫忙轉發這段影片。

這段影片被轉發到推特後，引起熱烈討論，網友紛紛表示「山東人無論男女，民間都還保留著俠義之氣」、「給這位大爺點讚！比多少年輕人都活的明白」、「在美國在台灣都可以掛血旗，為何在中國不能掛其他的國旗？」

據悉，隋雙勝曾是社區業主，但因實名檢舉青島房地產公司行賄官員、違法占地，被當局構陷罪名而入獄，2018年才得以出獄。

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