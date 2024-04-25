哈瑪斯高層透露 若實施兩國方案願解散武裝分支、停火至少5年

哈瑪斯政治高層哈亞24日受訪表示，若能依照1967年前邊界劃分讓巴勒斯坦建國，哈瑪斯願停火至少5年。（美聯社）

2024/04/25 17:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哈瑪斯政治高層哈亞（Khalil al-Hayya）24日受訪時表示，如果巴勒斯坦能夠依照1967年之前的邊界劃分建國，哈瑪斯願意與以色列停火至少5年，並願意放下武器、解散軍事分支，逐步轉為政治黨派。

根據《美聯社》報導，哈瑪斯政治高層哈亞於24日接受訪問時表達願意長期停火、解除武裝的條件，就是讓巴勒斯坦依照1967年前的邊境成為獨立國家。美媒分析認為，儘管哈瑪斯高層公開承諾解除武裝是重要讓步，但以色列答應條件的可能性不高，以色列現任總理納坦雅胡長期以來堅決反對巴勒斯坦以1967年前邊界建國。

請繼續往下閱讀...

《美聯社》指出，哈亞在受訪時透露，哈瑪斯想要加入巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization），期許能在西岸和加薩走廊建立統一政府，哈瑪斯願意解散武裝分支，只要以色列願意回到1967年前的邊界劃分，在西岸與加薩走廊建立完全獨立自主的巴勒斯坦國，並讓巴勒斯坦難民回到巴勒斯坦。

他說，「過往歷史經驗告訴我們，所有對抗佔領者的勢力，在成功獨立建國，獲得權力之後，他們的勢力轉變為政治黨派，原本對抗佔領者的武裝分支則成為國家軍隊」，針對哈瑪斯政治高層的論述，以色列及巴勒斯坦自治政府尚未做出明確回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法