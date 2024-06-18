惹到誰？被冒名下單500筆 雞排、葬儀社、水肥車都有 彰化女欲哭無淚

彰化傳出惡意冒名下單狂人，再度有炸物店家受害。（賴清美提供）

2024/06/18 00:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誇張！彰化縣和美鎮傳出有惡意冒名下單狂人，2個月來假藉施姓人家的名義進行網路下單500多筆，從雞排炸物到床墊，還有靈骨塔、葬儀社、水肥車都有，施姓人家不堪其擾向警方報案，警方已掌握特定對象，全力偵辦中。

縣議員賴清美表示，施姓人家從今年4月開始，就莫名其妙有人外送食物，或是宅配網購物品到家，還表明是家人透過網路所訂，但明明全家根本就沒有訂購，店家或外送、宅配業者只好再把東西拿回去。但對方不只是如此而已，見施家父母在家，會直接退貨；對方就改送到女兒工作機構，由機構保全代收，搞得全家雞犬不寧。

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賴清美指出，這位惡意假冒施女的下單狂人，不只是訂雞排炸物，還有假意說要買靈骨塔，就有業者跑來洽談，還曾有葬儀社到府說有來電要求服務。還有一次有5、6輛來自各地的水肥車，說是接到電話要到施家抽水肥，讓施姓人家困擾不已。

賴清美強調，今天施姓人家又接到炸物業者外送2700元炸物，只能無奈告知「這不是我們訂的」，施姓人家面對惡意冒名下單，只能守在門口，看到有人送東西來，只能說明後就請對方趕快拿回去，但往往業者也是受害者，心情也是難以平復。

記者今天致電受害的炸物店家，店家指出，對方是透過LINE群組來下單，6月初先詢問有無外送，店家回答「沒有」之後又不放棄，今天再度下單，表明自己是軍公教人員要在家聚餐，一次訂購2700元炸物。業者考慮之接才接單，沒想到依照地址送到，才知道碰到惡意冒名下單，要再透過LINE聯絡對方，對方已經封鎖；由於對方也沒有留下聯絡電話，完全找不到人。只好火速在臉書公告因被有心人詐騙惡意棄單，全數半價出售以減少損失。

和美警分局表示，報案民眾懷疑個資被盜用，盜用者有違反妨害電腦使用罪嫌，警方已掌握特定對象，將全力偵辦中，也呼籲受害店家報案提告。至於惡意冒用是因為情感或是財務糾紛所引起，警方不願意表達意見。而記者致電施姓人家，施姓人家表示，不方便表示意見。

律師廖國竣表示，基於惡作劇以別人名義訂餐，可能構成刑法339條詐欺罪，或是刑法355條間接毀損罪，如果只是單純忘記，並非刻意以詐術使對方受到財產上的損失之意思，通常不會構成犯罪。

彰化傳出惡意冒名下單狂人，再度有店家受害，趕緊在臉書半價賠售。（賴清美提供）

和美警分局表示已接獲報案，目前已掌握特定對象。（資料照）

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