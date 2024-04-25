天文學驚奇！ MeerKAT望遠鏡3小時內偵測到49個新星系

研究人員在最初研究單一星系時，利用MeerKAT電波望遠鏡，意外發現其他49個星系，突顯了這個儀器對未來天文研究的潛力；示意圖。（圖擷取自NASA官網）

2024/04/25 16:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕天文學家近日發現了一個令人振奮的現象！他們利用號稱南半球最大、最靈敏的南非MeerKAT電波望遠鏡，在短短不到3小時內，竟然發現了49個全新的富含氣體星系，這項重大發現，再次凸顯了MeerKAT電波望遠鏡在宇宙探索中的卓越性能。

據《每日科技網》（scitechdaily）22日報導，這項新發現是由澳洲科廷大學（Curtin University）的天文物理學家格洛瓦茨基博士（Dr. Marcin Glowacki）所領導的研究團隊完成的，他們原本的目標是研究單一射電星系中形成恆星的氣體，但在檢視數據時卻意外發現了其他49顆氣體豐富的星系。

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「我沒有預期在這麼短的時間內就能發現近50顆新的星系」，他說「透過應用其他MeerKAT調查所使用的不同技術，我們得以偵測到這些星系並揭示它們的氣體含量」。

報導中說，這49顆新星系被暱稱為「49ers星系群」，取自1849年加州淘金熱的探險者。想像一下，這些星系就像是天空中的金塊，散落在我們眼前，等待著被發現和挖掘。有趣的是，其中一些星系彼此相鄰，形成了星系團。

最令人眼睛一亮的是，有3顆星系彼此相連，它們的氣體結構直接相連。透過觀測其他波長的光學，天文學家們發現其中1顆星系正大量形成新星，它可能正在從其他星系偷取氣體來燃料自身的恆星形成，這種互相作用的現象，就像是宇宙中的合作與競爭。

這項發現不僅凸顯了MeerKAT電波望遠鏡的強大能力，也為天文學家提供了全新的研究視野。此外，最近格洛瓦茨基博士在國際天文研究中心（ICRAR）實習生懷特（Jasmine White）協助下，分析了MeerKAT短時間觀測的數據，進一步發現了更多富含氣體的新星系。「我們希望能夠持續研究下去，並很快就能與更多人分享新的發現成果，」格洛瓦茨基博士說道。

稱南半球最大、最靈敏的南非MeerKAT電波望遠鏡，自2016年7月啟用以來，已立下不少功勞。（圖擷取自維基百科/Morganoshell , CC BY-SA .4.0）

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