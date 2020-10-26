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    生氣了！拜登再嗆：朱利安尼收到的是俄羅斯假訊息

    拜登稱，美國情報界曾警告俄羅斯正用假訊息詆毀他，俄羅斯總統普廷正在盡力傳播這些假訊息，而朱利安尼收到的就是俄羅斯的假訊息。（法新社）

    拜登稱，美國情報界曾警告俄羅斯正用假訊息詆毀他，俄羅斯總統普廷正在盡力傳播這些假訊息，而朱利安尼收到的就是俄羅斯的假訊息。（法新社）

    2020/10/26 15:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）和次子杭特（Hunter Biden）在總統大選前醜聞纏身，聲稱握有大量證據的前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）更是不斷爆料，這讓拜登相當不滿，他今（26）日繼續在節目專訪上針對朱利安尼重砲抨擊，稱朱利安尼被俄羅斯人欺騙了。

    拜登先前被記者問到，共和黨籍聯邦參議員詹森（Ron Johnson）爆料的拜登家人藉拜登之名牟利，拜登對此除了駁斥「沒有」，更嗆說「和川普走狗（henchman）朱利安尼（Rudy Giuliani）所指一樣都是垃圾」（This is the same garbage Rudy Giuliani, Trump’s henchman.）。

    綜合外媒報導，拜登今天接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）的新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）專訪，雖然未對近日廣大爆料詳細解釋，但仍針對朱利安尼重砲抨擊，稱朱利安尼被俄羅斯人欺騙了。

    拜登稱，美國情報界曾警告俄羅斯正用假訊息詆毀他，俄羅斯總統普廷正在盡力傳播這些假訊息，而朱利安尼收到的就是俄羅斯的假訊息；拜登再度強調，這些報導及爆料都是「抹黑運動」。

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