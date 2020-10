生氣了！拜登再嗆：朱利安尼收到的是俄羅斯假訊息

拜登稱,美國情報界曾警告俄羅斯正用假訊息詆毀他,俄羅斯總統普廷正在盡力傳播這些假訊息,而朱利安尼收到的就是俄羅斯的假訊息。(法新社)

2020/10/26 15:18

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨候選人拜登(Joe Biden)和次子杭特(Hunter Biden)在總統大選前醜聞纏身,聲稱握有大量證據的前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)更是不斷爆料,這讓拜登相當不滿,他今(26)日繼續在節目專訪上針對朱利安尼重砲抨擊,稱朱利安尼被俄羅斯人欺騙了。

拜登先前被記者問到,共和黨籍聯邦參議員詹森(Ron Johnson)爆料的拜登家人藉拜登之名牟利,拜登對此除了駁斥「沒有」,更嗆說「和川普走狗(henchman)朱利安尼(Rudy Giuliani)所指一樣都是垃圾」(This is the same garbage Rudy Giuliani, Trump’s henchman.)。

綜合外媒報導,拜登今天接受《哥倫比亞廣播公司》(CBS)的新聞節目《60分鐘》(60 Minutes)專訪,雖然未對近日廣大爆料詳細解釋,但仍針對朱利安尼重砲抨擊,稱朱利安尼被俄羅斯人欺騙了。

拜登稱,美國情報界曾警告俄羅斯正用假訊息詆毀他,俄羅斯總統普廷正在盡力傳播這些假訊息,而朱利安尼收到的就是俄羅斯的假訊息;拜登再度強調,這些報導及爆料都是「抹黑運動」。

