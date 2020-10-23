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    連環爆！不只杭特 連拜登姪女也被指「用家族關係牟利」

    美國民主黨總統候選人拜登家族成員醜聞連環爆。（美聯社）

    美國民主黨總統候選人拜登家族成員醜聞連環爆。（美聯社）

    2020/10/23 16:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）醜聞纏身，杭特更被指透過家族關係牟利，沒想到內幕連環爆，美媒指出，拜登姪女（Valerie Owens）利用了拜登過去擔任副總統的影響力，成為遊說負責人，從中獲利。

    美國媒體《國家脈動》（The National Pulse） 21日報導稱「拜登姪女歐文斯利用拜登的影響力進入白宮擔任官職」，在拜登擔任副總統時，歐文斯2009年至2011年擔任美國能源部幕僚，2011年至2012年則擔任美國商務部副部長的幕僚。

    報導更直指歐文斯透過跟拜登的關係，在離開公職後擔任重要的遊說負責人，並曾擔任可口可樂公司對外事務關係總監，目前則持續負責聯邦事務和外交事務政府關係總監；美國《遊說公開法》的公開數據顯示，可口可樂公司當時在遊說上花了將近2千萬美金（約新台幣5億7千萬元）。

    報導指出，歐文斯在拜登擔任副總統時持續負責遊說政府部門，履歷上寫著「擅於和美國國會及政府部門打交道」，而多個高達百萬美金的遊說案中，歐文斯也都是主要遊說者，負責遊說國務院、白宮辦公室等政府機關。

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