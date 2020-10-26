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    拜登醜聞重創選情？「可以更改投票嗎」Google搜尋量激增

    外媒發現，或許由於近期美國民主黨候選人拜登和次子杭特醜聞連環爆，加上拜登在辯論會上對石油開採的立場搖擺，讓美國多個地區的「可以更改投票嗎」Google搜尋量於醜聞曝光後激增。（法新社）

    外媒發現，或許由於近期美國民主黨候選人拜登和次子杭特醜聞連環爆，加上拜登在辯論會上對石油開採的立場搖擺，讓美國多個地區的「可以更改投票嗎」Google搜尋量於醜聞曝光後激增。（法新社）

    2020/10/26 10:52

    〔即時新聞／綜合報導〕此次美國總統大選提前投票，並可透過郵寄的方式來送達選票，但外媒發現，或許由於近期美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）和次子杭特（Hunter Biden）醜聞連環爆，加上拜登在辯論會上對石油開採的立場搖擺，讓美國多個地區的「可以更改投票嗎」（Can I Change My Vote）Google搜尋量於醜聞曝光後激增。

    綜合外媒報導，拜登和兒子杭特「電郵門」醜聞纏身，除了收受中國賄款，還扯上杭特和未成年女性的性醜聞，這樣的情形恐怕影響選情。在醜聞曝光後，美國多個地區的「可以更改投票嗎」、「拜登 中國」的Google搜尋量都暴增。

    有外媒則認為，Google搜尋量暴增的原因可能是，拜登過去曾反對開採石油，卻在辯論會上「轉彎」稱從沒有反對開採，還說他支持這項技術，此言論更隨即被對手川普在推特PO出拜登曾反對開採石油的影片打臉。

    「可以更改投票嗎」Google搜尋量暴增引發關注，更被認為可能會影響選情，因為美國明尼蘇達州、密西根州、密西西比州、威州、賓州、康州以及紐約等地都允許選民在提前投票後更改投票意向。

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