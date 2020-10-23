民主黨慘了！美媒：柯林頓夫婦也拿過華信能源捐款

美國民主黨總統候選人拜登及其次子杭特醜聞連環爆，現在可能也燒到美國前總統柯林頓及妻子、前美國國務卿希拉蕊身上。（路透檔案照）

2020/10/23 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）醜聞連環爆，現在可能也燒到美國前總統柯林頓（Bill Clinton）及妻子、前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）身上，先前美媒揭露杭特從中國企業華信能源獲利，現在更有美媒重提過去華信能源曾捐款給柯林頓基金會一事，將這兩起事件連結起來。

《福斯新聞》（Fox News）曾報導，杭特收了今年4月破產的中國企業「華信能源」的錢，連拜登本人也參一咖，並引述了一封杭特2017年5月的電郵，電郵中提議將一家公司的20％股份轉讓給「H」，而其中10％則由「H」交由「大人物」（the big guy）持有，一名杭特先前在中國事業的合作夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）就證明，大人物就是拜登。

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美國媒體《國家脈動》（The National Pulse） 今天報導指出，拜登一家不是第一個從華信能源獲利的家庭，美國前總統柯林頓及妻子希拉蕊就曾經藉由同名基金會，收受最高10萬美金（約新台幣280萬）的捐款。

報導中引述《紐約時報》2018年的文章，該文章描述了華信能源總裁葉簡明是如何和白宮人事進行聯繫，該文章當初就曾提及葉簡明和拜登見面，並提到華信能源打算藉由賄賂美國退役海軍上將英曼（Bobby Inman），以方便收購敘利亞油田，進而獲取利潤。

該文章指出，即使發生如此事件，當初柯林頓夫婦仍未拒絕來自葉簡明的捐款，華信能源2015年第三季向柯林頓基金會捐了5萬至10萬美金。

《國家脈動》的報導中另外引述了《華爾街日報》的報導，指出希拉蕊2016年競選總統時，基金會的捐款暴增，而當時除了一些外國公司，華信能源也被提及，稱是該基金會的贊助者。

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