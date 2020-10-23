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    證實曾和拜登見面！杭特前合夥人：被警告恐「害死所有人」

    美國民主黨總統候選人拜登（見圖）近期被爆介入次子杭特與中國企業的生意往來。（法新社）

    美國民主黨總統候選人拜登（見圖）近期被爆介入次子杭特與中國企業的生意往來。（法新社）

    2020/10/23 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）近期被爆介入次子杭特（Hunter Biden）與中國企業的生意往來，還從中獲利，雖然拜登本人否認，但外媒取得關鍵簡訊，直指拜登與手足吉姆（Jim Biden）、杭特以及杭特的前中國事業夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）曾經會面，鮑布林斯基也證實和拜登見面的事情，更表示同樣參與事件的相關人士警告他公開這些訊息的危險性。

    《福斯新聞》稍早報導，鮑布林斯基提供了2017年的簡訊給參議院國土安全與政府事務委員會和參議院財政委員會。

    內容顯示，鮑布林斯基詢問杭特「請告訴我，是否要跟你的叔叔與父親一起吃晚餐，以及地點在哪裡，文件翻譯要用簡體還是繁體中文。」杭特則回答「晚餐還不確定，中國法律文件通常是用什麼」，鮑布林斯基再回「兩者都可以，我會選用繁體」。

    杭特進一步說「爸爸直到11點前不會加入，我和吉姆會在10點於貝佛利希爾頓飯店見面」。之後，鮑布林斯基於同一天傳訊給吉姆，說「很高興與您相處，請替我感謝喬（拜登）抽出時間，這是很棒的一次談話」。

    鮑布林斯基稍早再和《福斯新聞》證實，曾和拜登會面討論關於杭特和中國的生意往來，並透露上週日有參與事件的相關人士好心警告他「兄弟，若把這些訊息爆料出去，可能會害死我們所有人（bury all of us，把我們都埋了）」。

    鮑布林斯基批評，杭特對於涉及杭特國外業務往來一事在說謊，更稱拜登的家人也都打算幫忙隱瞞。

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