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    嗆拜登總不正面解釋！川普前競選幕僚：他擅長逃避話題

    美現任總統川普競選團隊前任副總幹事蓋茨指出，拜登（見圖）面對這次事件，基本上拒絕詳細回答，而他過去也曾快速切割，這讓蓋茨直指拜登就是要「試圖掩蓋事實」，更稱拜登「精通逃避話題的技巧」。（路透）

    美現任總統川普競選團隊前任副總幹事蓋茨指出，拜登（見圖）面對這次事件，基本上拒絕詳細回答，而他過去也曾快速切割，這讓蓋茨直指拜登就是要「試圖掩蓋事實」，更稱拜登「精通逃避話題的技巧」。（路透）

    2020/10/22 11:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）醜聞連環爆，美現任總統川普競選團隊前任副總幹事蓋茨（Rick Gates）指出，拜登面對這次事件，基本上拒絕詳細回答，而他過去也曾快速切割，這讓蓋茨直指拜登就是要「試圖掩蓋事實」，更稱拜登「精通逃避話題的技巧」。

    拜登和杭特醜聞纏身，川普競選團隊前任副總幹事蓋茨在《福斯新聞》刊文指出，拜登基本上不正面解釋，普遍保持沉默。蓋茨提到，拜登去年就面對醜聞，當時他曾快速切割稱「從沒和兒子談過海外業務往來」，蓋茨不禁表示，拜登這樣的迅速駁回，代表他試圖掩蓋事實，「拜登擁有47年政治經驗，並精通逃避話題的技巧」。

    蓋茨提到，拜登的支持者試圖將「電郵門」導向俄羅斯介入抹黑，他表示，「但不只新聞來源證實電郵來自杭特的筆電，杭特的律師也試圖取回弄丟的筆電，間接證實該筆電由杭特所擁有，令人驚訝的是，在《紐約時報》首次報導揭露後，拜登和杭特都沒有針對筆電內容做出任何否認」。

    蓋茨表示，這次拜登不像以前全面否認，或許就是認為「沒有回應就是最好的回應」，也可能因為不知道筆電上還有什麼訊息，不知道該如何應對，「美國人民會持續要求真相，但若拜登繼續拒絕詳細回答，並不完全解釋每個問題，可能會提高他當選的機率」。

    這說法或許能從拜登的反應持續驗證，稍早拜登受訪時，也僅「否認杭特利用自己的名聲獲利」，並反過來批評爆料者「抹黑、該感到羞愧」。

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