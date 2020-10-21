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    朱利安尼︰拜登利用杭特收受半數賄款 像把美國賣給中國

    前紐約市長朱利安尼於當地時間20日晚間在節目上指出，拜登（圖右）收受了半數的賄款，他更稱拜登就像是「把美國賣給了中國」。圖為2015年時任副總統的拜登和中共領導人習近平在美國空軍基地唱美國國歌（美聯社）

    前紐約市長朱利安尼於當地時間20日晚間在節目上指出，拜登（圖右）收受了半數的賄款，他更稱拜登就像是「把美國賣給了中國」。圖為2015年時任副總統的拜登和中共領導人習近平在美國空軍基地唱美國國歌（美聯社）

    2020/10/21 16:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）各項醜聞連環爆，先前更爆出除了杭特以外，拜登也收受中資，前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）於當地時間20日晚間在節目上指出，拜登把杭特當作白手套，並收受了半數的賄款，他更稱拜登就像是「把美國賣給了中國」。

    《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）先前曾報導，杭特被爆料利用父親的副總統職務之便，為中國政府客戶安排白宮最高層私人會議，並協助推動美中「軟實力外交」（soft diplomacy），消息來源自杭特的前生意夥伴庫尼（Bevan Cooney）的相關電子郵件。

    《福斯新聞》（Fox News）也表示，不只杭特收了今年4月破產的中國企業「華信能源」的錢，就連拜登本人也參一咖，福斯新聞引述一封杭特2017年5月的電郵，其中提議將一家公司的20％股份轉讓給「H」，而其中10％則由「H」交由「大人物」（the big guy）持有，有消息人士指稱，大人物就是拜登。

    前紐約市長朱利安尼在20日晚間上美媒《Newsmax TV》節目受訪，指出拜登把杭特當作白手套，從外國收受了5成的賄款，接著他提到《福斯新聞》曾報導過的電郵，並說出明確金額「一年就是1000萬美元（約新台幣2億9千萬）」他也透露，自身團隊確定了「大人物就是拜登」。

    朱利安尼表示，目前只能瀏覽大約一半的筆電硬碟，他強調，這些金錢往來不只和杭特有關，而是和他「犯罪、可怕」的爸爸拜登有關，「這些都是主要的賄賂手段，他把美國賣給了中國！」。

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