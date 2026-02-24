傅崐萁要鄭麗君上台備詢被韓國瑜打臉 卓榮泰：立院已排定3/3專案報告

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備質詢。（記者廖振輝攝）

立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告，並備質詢。國民黨團總召傅崐萁質詢時，要求行政院副院長鄭麗君上台備詢，立法院長韓國瑜隨即表示，依照憲法增修條文，除了院長請假未能列席，才能由副院長代為答詢。傅崐萁聞言詫異表示：「過去都有上台，那沒關係，請卓院長。」

卓榮泰回應，立法院已經排定3月3日進行關稅談判的專案報告，那一天鄭麗君能否依例上台報告，要請韓院長和大家來決定，過去是可以的，所以今天並不是副院長不上台，是3月3日立法院已經排定她就會上台報告。

傅崐萁認為，鄭麗君應該向國會議長表達可以主動上台解惑釋疑，既然代表國家出席談判，為什麼不能在國會殿堂做清楚的報告，沒關係我們尊重韓院長裁示，但也希望鄭麗君應該主動表達意願要上台報告，說清楚講明白。國會是開放表達意見的地方，沒有這麼多的限制，如果鄭麗君有信心就應該站上來，在全世界風起雲湧的今天，就應該讓全體國人了解，而不是躲在制度的保護傘下。

卓榮泰反問，不是有沒有信心的問題，那政委楊珍妮也能上台嗎？傅崐萁則轉移話題，開始詢問台美對等貿易協定（ART）的簽署是否有效？卓榮泰表示，台灣已經取得最優越的相對優勢與優惠待遇，美方現在因應最高法院判決，還在調整他們的內部程序，但我們堅信主張且要求這種簽署雙方達成的協議應該繼續有效且被尊重，將來應該公平執行。

傅崐萁問，美國最高法院已判決違法仍有效？卓榮泰說，違法是違反他國內的法律，我們雙邊談的是基於國際上的談判。各個國家都有不同立場的表達，日韓我也看到了，現在還要探聽美方政策的方向。

傅崐萁追問，歐盟已經表達要暫緩所有對美關稅的審議，還一廂情願認為有效？卓榮泰回應，如果現在是照122條款，全世界通用是15％疊加，所以我們主張ART的簽訂15％不疊加是比較有利的。

傅崐萁表示，鄭麗君於上午記者會說不重啟談判，面對15％疊加，台灣非IT、非232條款的產業要何去何從？卓榮泰表示，現在是針對已經簽署的MOU與ART要向美方確認、確保當中我們得到的最優惠的待遇繼續有效，這不是重啟不重啟談判的問題，而是我們先確認。我們爭取回來的15％不疊加也還沒有生效，因為國會還沒有通過。

卓揆強調，會爭取簽署的ART繼續有效，15％不疊加的內容會遠遠好過現在122條款的15％疊加，只要維持原來的ART，我們競爭力都會在，政府沒有丟包任何一個人。

