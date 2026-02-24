李貞秀放棄中國籍程序不完備 梁文傑：立院有解職權力責任

民眾黨不分區立委李貞秀雙重國籍爭議延燒，今在議場高舉手寫「敬請遵守中華民過憲法」標語。（記者廖振輝攝）

民眾黨不分區立委李貞秀雙重國籍爭議延燒，陸委會副主委梁文傑今（24）日表示，李貞秀放棄國籍程序不完備、衍生任公職資格疑慮，基於法規認定，行政主觀機關會向立法院表達立場，然實際解職與否的權力行使及法律責任，仍由立法院來負責。

今天是立法院第11屆第5會期開議日，針對民眾黨中配立委李貞秀國籍問題，陸委會副主委梁文傑接受媒體聯訪表示，無論基於「兩岸人民關係條例」還是國際法認定，李貞秀放棄中國國籍的程序都不完備，因此，陸委會目前對其資格仍有疑慮。

本月3日赴立法院宣誓就職、報到的民眾黨不分區立委李貞秀，因其中國背景和雙重國籍問題引發爭議，李就職後多次宣稱她曾親赴中申請放棄國籍未果，更經中選會頒發當選證書，公職資格無虞；但內政部後續要求繳交申請放棄文件佐證，陸委會更指出她在登記參選時未依法完成戶籍、國籍放棄，違反兩岸條例9-1條規定，身分轉換程序不完整，定居許可恐遭撤銷。

梁文傑進一步說明，李貞秀所繳交的除籍資料格式與其他中籍人士不同，在認定上仍有疑慮；儘管如此，李貞秀的立委就職資格，仍待立法院來裁決，而行政機關會基於上述判斷來表達立場，但若立院仍不讓她解職，「那我想法律的責任是在立法院這裡」。

陸委會副主委梁文傑表示，李貞秀放棄國籍程序不完備、衍生任公職資格疑慮，解職與否的權力行使及法律責任在立法院。（本報資料照，記者羅沛德攝）

