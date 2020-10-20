為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美「關鍵6州」民調出爐！ 《路透》：拜登賓州支持率急墜

    《路透》19日公布最新「關鍵6州」民調，拜登（圖右）在賓州的民調下滑2個百分點，與川普（圖左）的民調差距縮小至49%比45%。（美聯社）

    《路透》19日公布最新「關鍵6州」民調，拜登（圖右）在賓州的民調下滑2個百分點，與川普（圖左）的民調差距縮小至49%比45%。（美聯社）

    2020/10/20 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數，而根據《路透》19日公布最新「關鍵6州」民調，原本領先的民主黨總統候選人拜登在賓州的支持率下滑2個百分點，與現任總統川普差距縮小為49%比45%。

    綜合外媒報導，川普與拜登台灣時間23日上午9點將進行最終場辯論，有鑑於上月底首場辯論演變成「老人吵架」的「混亂」、「可恥」場面，原定上週舉行的第二場辯論因故取消，「美國總統辯論委員會」週一（19日）宣布，雙方都同意出席23日舉行的最終場辯論會，且規則將改進，在針對各議題（6大主題）的15分鐘辯論中，兩位候選人各有2分鐘申論時間，此時未發言的一方麥克風將不收音，以確保發言不受干擾。

    雖然川普競選團隊對此表達不滿，但川普仍會參加這場辯論，至於拜登陣營尚未對這項新的「麥克風靜音」規則作出回應。辯論會6大主題各配15分鐘，包括抗擊武漢肺炎、美國家庭問題、美國種族問題、氣候變遷、國家安全議題，以及如何領導國家，共計90分鐘。

    選戰倒數時刻，前幾天《紐約郵報》等媒體爆料拜登次子杭特筆記型電腦中的電子郵件及影像資料，恐涉及犯罪，這起「電郵門」連日來持續擴大，拜登整個週末沒有公開造勢活動，川普卻是連趕數州主持大型集會，陣營士氣大振。

    雙方選情的消長似乎也影響了「搖擺州」的支持度；根據《路透》與益普索（Reuters/Ipsos poll）19日公布的「關鍵6州」民調顯示，雖然雙方民調基本與上週差異不大，但拜登在賓夕法尼亞州的支持率，上週以51%領先川普的44%，不過本週卻下滑2個百分點，雙方縮小差距變成49%比45%。

    在其他5個關鍵州裡，拜登有4個州持續擴大領先，包含威斯康辛州、亞利桑那州、佛州以及北卡羅來納州，而密西根州則與上週結果相同，拜登以51%領先川普的43%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防老人吵架混亂重演！美總統辯論最終場將祭「靜音」規則
    2020/10/20 10:40

    防老人吵架混亂重演！美總統辯論最終場將祭「靜音」規則
    無論川普或拜登當選 前美國安顧問：需聯手盟國壓制中國野心
    2020/10/20 10:18

    無論川普或拜登當選 前美國安顧問：需聯手盟國壓制中國野心

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    接受專訪火力全開 川普轟自家官員沒能起訴歐巴馬、拜登
    2020/10/09 19:14

    接受專訪火力全開 川普轟自家官員沒能起訴歐巴馬、拜登
    美大選辯論》批賀錦麗表現糟糕 川普嗆她是「共產黨、怪物」
    2020/10/09 17:37

    美大選辯論》批賀錦麗表現糟糕 川普嗆她是「共產黨、怪物」

    陳金龍四次入選法國秋季沙龍展
    川普確診》中國刻意低調？ CNN：美國右派讓北京很緊張
    2020/10/04 06:14

    川普確診》中國刻意低調？ CNN：美國右派讓北京很緊張
    國際今日熱門
    以色列與巴林正式簽署關係正常化公報 IS揚言發動攻擊報復
    2020/10/19 21:06

    以色列與巴林正式簽署關係正常化公報 IS揚言發動攻擊報復

    外星人？ 印尼漁夫驚見「獨眼白鯊」 研究員︰白化症且大腦缺損
    2020/10/19 17:26

    外星人？ 印尼漁夫驚見「獨眼白鯊」 研究員︰白化症且大腦缺損

    中國部署東風–17劍指台灣？ 蘇紫雲：圍住台灣 打擊來援美軍
    2020/10/19 20:42

    中國部署東風–17劍指台灣？ 蘇紫雲：圍住台灣 打擊來援美軍

    紐西蘭新國會史上最多元 有望成全球最彩虹國會
    2020/10/19 19:43

    紐西蘭新國會史上最多元 有望成全球最彩虹國會

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播