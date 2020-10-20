美「關鍵6州」民調出爐！ 《路透》：拜登賓州支持率急墜

《路透》19日公布最新「關鍵6州」民調，拜登（圖右）在賓州的民調下滑2個百分點，與川普（圖左）的民調差距縮小至49%比45%。（美聯社）

2020/10/20 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數，而根據《路透》19日公布最新「關鍵6州」民調，原本領先的民主黨總統候選人拜登在賓州的支持率下滑2個百分點，與現任總統川普差距縮小為49%比45%。

綜合外媒報導，川普與拜登台灣時間23日上午9點將進行最終場辯論，有鑑於上月底首場辯論演變成「老人吵架」的「混亂」、「可恥」場面，原定上週舉行的第二場辯論因故取消，「美國總統辯論委員會」週一（19日）宣布，雙方都同意出席23日舉行的最終場辯論會，且規則將改進，在針對各議題（6大主題）的15分鐘辯論中，兩位候選人各有2分鐘申論時間，此時未發言的一方麥克風將不收音，以確保發言不受干擾。

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雖然川普競選團隊對此表達不滿，但川普仍會參加這場辯論，至於拜登陣營尚未對這項新的「麥克風靜音」規則作出回應。辯論會6大主題各配15分鐘，包括抗擊武漢肺炎、美國家庭問題、美國種族問題、氣候變遷、國家安全議題，以及如何領導國家，共計90分鐘。

選戰倒數時刻，前幾天《紐約郵報》等媒體爆料拜登次子杭特筆記型電腦中的電子郵件及影像資料，恐涉及犯罪，這起「電郵門」連日來持續擴大，拜登整個週末沒有公開造勢活動，川普卻是連趕數州主持大型集會，陣營士氣大振。

雙方選情的消長似乎也影響了「搖擺州」的支持度；根據《路透》與益普索（Reuters/Ipsos poll）19日公布的「關鍵6州」民調顯示，雖然雙方民調基本與上週差異不大，但拜登在賓夕法尼亞州的支持率，上週以51%領先川普的44%，不過本週卻下滑2個百分點，雙方縮小差距變成49%比45%。

在其他5個關鍵州裡，拜登有4個州持續擴大領先，包含威斯康辛州、亞利桑那州、佛州以及北卡羅來納州，而密西根州則與上週結果相同，拜登以51%領先川普的43%。

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