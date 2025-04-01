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    台灣搜救隊未赴緬甸救災 內政部：緬甸政府未回應無法成行

    內政部消防署今（1）日表示，由於緬甸政府未回應台灣的救援提議，導致救援行動無法成行，並非台灣主動放棄救援行動。（內政部提供）

    內政部消防署今（1）日表示，由於緬甸政府未回應台灣的救援提議，導致救援行動無法成行，並非台灣主動放棄救援行動。（內政部提供）

    2025/04/01 21:30

    〔記者李文馨／台北報導〕緬甸3月28日發生震矩規模7.7地震，造成數千人傷亡，台灣搜救隊未前往緬甸參與救援引發外界作秀批評。對此，內政部消防署今（1）日透過新聞稿表示，由於緬甸政府未回應台灣的救援提議，導致救援行動無法成行，並非台灣主動放棄救援行動。

    消防署表示，台灣政府於第一時間表達對災區的關切，並由外交部門透過駐緬甸代表處向緬甸政府提出派遣救援隊的意願。台灣搜救隊當時已整備完成，隨時可出發前往協助，包括專業搜救人員126名，含6位醫師、7位護理師、2位獸醫師、2位結構技師，搜救犬6隻及各式裝備器材15公噸皆已準備就緒。

    消防署指出，經過多日等待，皆未收到緬甸政府的正式回應。考量緬甸的災後應對情況與整體安全形勢後，消防署於3月30日決定解除搜救隊的待命狀態，恢復正常勤務；同時強調，「主要基於緬甸政府遲遲未回應台灣的援助提議，而非台灣主動放棄救援行動」。

    消防署表示，台灣搜救隊長期在國際災害救援中扮演關鍵角色，擁有豐富的實戰經驗，曾參與包括土耳其、海地、日本等多次國際救災任務。在2023年土耳其大地震中，台灣搜救隊迅速抵達災區，展現高度專業與效率，不僅成功從瓦礫堆中救出生還者，也獲得國際社會的高度肯定。

    消防署指出，台灣搜救隊本著人道精神，願意投入緬甸地震的救援工作，但因未獲得當地政府正式回應，最終無法成行。面對外界質疑，消防署重申，台灣始終秉持人道關懷原則，呼籲社會大眾理性看待此事件，避免不必要的誤解，並將焦點放在協助災區重建與受災民眾的實際需求上。

    另外，針對近期網路上流傳緬甸、泰國拒絕台灣救援隊，可能原因涉土耳其地震救援等錯誤資訊，消防署也澄清，台灣搜救隊於土耳其大地震的協助，獲土耳其政府、受災民眾及國際救援組織的高度肯定，網路謠言完全扭曲事實，甚至抹黑搜救隊的專業與努力，內政部予以嚴厲譴責。

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