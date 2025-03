緬甸發生規模7.7地震 泰國、印度等地感覺明顯搖晃

2025/03/28 15:01

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸28日下午發生規模達7.7強烈地震,震動範圍驚人,遠至泰國曼谷和印度德里-國家首都轄區(Delhi-NCR)都能清晰感受到地震威力。美國國家地震中心(國家地震中心)確認,震央位於北緯21.93度、東經96.07度,地震深度僅10公里。

當地民眾紛紛在社交媒體上分享影片,顯示地震對周邊地區的巨大衝擊。泰國曼谷居民表現出明顯的恐慌,印度德里-國家首都轄區的居民同樣感受到地震震動。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是,在這起主要地震之前,印度中央邦辛格勞利鎮(Singrauli)還發生了一起規模3.5的小型地震。

地震專家和當地官方目前尚未公布可能的人員傷亡和財產損失情況。各地政府已開始評估地震可能造成的影響,並密切監控餘震的可能性。

#BREAKING #Earthquake #Myanmar / #Burma



A Magnitude 7.7 quake struck about 20 minutes ago. No Tsunami threat. Strong Shaking was felt as far as Bangkok with slight damage. No immediate reports from local area yet https://t.co/c7JWtZAXOi pic.twitter.com/NtcniGLYtA