緬甸發生規模7.7地震 泰國、印度等地感覺明顯搖晃

緬甸28日下午發生一起規模達7.7強烈地震，震動範圍驚人，遠至泰國曼谷和印度德里-國家首都轄區（Delhi-NCR）都能清晰感受到地震威力。（圖翻攝自X/@raspishakEQ）

2025/03/28 15:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日下午發生規模達7.7強烈地震，震動範圍驚人，遠至泰國曼谷和印度德里-國家首都轄區（Delhi-NCR）都能清晰感受到地震威力。美國國家地震中心（國家地震中心）確認，震央位於北緯21.93度、東經96.07度，地震深度僅10公里。

當地民眾紛紛在社交媒體上分享影片，顯示地震對周邊地區的巨大衝擊。泰國曼谷居民表現出明顯的恐慌，印度德里-國家首都轄區的居民同樣感受到地震震動。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，在這起主要地震之前，印度中央邦辛格勞利鎮（Singrauli）還發生了一起規模3.5的小型地震。

地震專家和當地官方目前尚未公布可能的人員傷亡和財產損失情況。各地政府已開始評估地震可能造成的影響，並密切監控餘震的可能性。

#BREAKING #Earthquake #Myanmar / #Burma



A Magnitude 7.7 quake struck about 20 minutes ago. No Tsunami threat. Strong Shaking was felt as far as Bangkok with slight damage. No immediate reports from local area yet https://t.co/c7JWtZAXOi pic.twitter.com/NtcniGLYtA — OC Scanner ???????? ???????? （@OC_Scanner） March 28, 2025

Massive bloody earthquake in #Bangkok after #Myanmar! The entire Athenee Hotel is shaking. pic.twitter.com/CCrSabFhpo — Nianne Hendricks （@niannelynn） March 28, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法