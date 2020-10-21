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    美高級官員爆：FBI確認收到杭特筆電 電郵門非俄國抹黑

    高級政府官員爆料，美國聯邦調查局（FBI）已經收到杭特（右）筆電，並證實電郵門非俄國抹黑。左為美國前總統歐巴馬。（美聯社資料照）

    高級政府官員爆料，美國聯邦調查局（FBI）已經收到杭特（右）筆電，並證實電郵門非俄國抹黑。左為美國前總統歐巴馬。（美聯社資料照）

    2020/10/21 10:35

    〔即時新聞／綜合報導〕近日民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）的「電郵門」話題不斷延燒，美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）日前先強調「此事件與俄羅斯無關」，美媒《福斯新聞》（Fox News）更收到高級政府官員爆料，美國聯邦調查局（FBI）已經收到杭特筆電，並證實電郵門非俄國抹黑。

    根據美媒《福斯新聞》 報導，眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）曾稱「電郵門」是來自俄羅斯的惡意抹黑，不過美國國家情報總監雷克里夫強調，美國情報界不會信任這個說法，並澄清整起電郵門事件並非俄羅斯抹黑。

    《福斯新聞》在當地時間週二收到2名高級政府官員爆料，FBI已經收到杭特的筆電，其中有和國外業務往來的電郵，其中就包含了和烏克蘭及中國的聯繫。

    一名高級情報官員也證實雷克里夫的說法，表示「若你相信謝安達，那司法部會證明你是錯的」，也有聯邦高級執法官員（senior federal law enforcement officia）直接透露「電郵是真的」。

    不過有官員否認FBI著手調查筆電，報導則稱FBI拒絕確認進行調查是「標準作法」。

    報導也指出，FBI已回信給正在調查電郵門的共和黨參議員詹森（Ronald Johnson），並強調FBI目前針對該案並無任何補充，而若接下來有所發展，FBI會和情報界協商評估是否和共和黨及詹森提出簡報。

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