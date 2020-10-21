大爆料！ 朱利安尼︰握有杭特性犯罪自白 墮落程度讓人害怕

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」風波持續蔓延。（路透檔案照）

2020/10/21 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」風波持續蔓延，前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）20日晚間於節目上爆料，手中握有杭特性犯罪的自白，他表示看完內容「感到不安」、「墮落程度讓人害怕」，因此已經將其「證據」交由德拉瓦州警方。

美國華人自媒體「路德社」先前曾披露，不滿總書記兼國家主席習近平的中共「江澤民派系」人馬，早將3枚電腦硬碟交給美國政界，內容提及杭特與習近平高達45億美元（逾1310億台幣）的秘密協議、杭特的色情影片，以及中共的生物武器計謀等。

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前紐約市長朱利安尼在20日晚間上美媒《Newsmax TV》節目受訪，並指稱手中握有杭特向拜登坦白對年輕女孩做出不當行為的自白訊息以及一名14歲女孩照片，更在硬碟中找到多張未成年女孩的照片。

朱利安尼指出，訊息內容令人相當不安，加上筆電中的資訊更讓他們感到非常不舒服，「可能是我見過最糟糕的醜聞，墮落程度讓人害怕」，因此他和紐約警察局前局長凱里克（Bernie Kerik）在當地時間週一將證據交由德拉瓦州警方。

《一個美國新聞網》（OANN）首席白宮記者里昂（Chanel Rion）15日也曾在推特發文表示，「我已經看過杭特硬碟的內容，有毒品，未成年癖好，權勢交易」

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