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    全球武漢肺炎超過4176萬例確診 近114萬人病歿

    根據總計，全球至少4176萬7540例確診武漢肺炎，死亡人數高達113萬9406人。（路透）

    根據總計，全球至少4176萬7540例確診武漢肺炎，死亡人數高達113萬9406人。（路透）

    2020/10/23 21:00

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間23日11時（台灣23日晚間7時），全球至少113萬9406人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少4176萬7540例確診。

    疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2853萬1800人被認為已康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

    全球22日通報新增6464人病歿、45萬9302起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1035死）、印度（690死）與巴西（497死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計22萬3059人病故、841萬1259例確診，至少335萬3056人已康復。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬5900人喪生、532萬3630例確診）、印度（11萬7306人喪生、776萬1312例確診）、墨西哥（8萬7894人喪生、87萬4171例確診）及英國（4萬4347人喪生、81萬467例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有103人染疫喪命；其次依序為比利時（91人）、西班牙（74人）、玻利維亞（74人）。

    從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計38萬7534死、1075萬5961例確診；歐洲累計25萬8076死、826萬5897例確診；美國和加拿大共計23萬2921死、861萬9644例確診。

    亞洲共計16萬3769死、1001萬3574例確診；中東地區共計5萬5358死、238萬9787例確診；非洲共計4萬738死、168萬8896例確診；大洋洲共計1010死、3萬3788例確診。

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