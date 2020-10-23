武漢肺炎》美多州單日新增病例刷新紀錄 引發秋冬疫情升溫擔憂

美國數個州政府的衛生單位在週四統計到的武漢肺炎單日新增病例創下紀錄。圖為美國醫護人員示意圖。（彭博）

2020/10/23 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，美國疫情仍然嚴峻，數個州政府的衛生單位在週四統計到的武漢肺炎單日新增病例創下紀錄，其中包含印第安那州、俄亥俄州、猶他州等地；確診數量走向顯示，隨著氣候轉涼、秋東漸近，疫情恐有再度升溫的趨勢。

根據《路透》報導，10月以來，截至目前，共有28個州單日新增病例數量創下新高，其中印第安那州、北達科他州、伊利諾州、蒙大拿州、奧克拉荷馬州、猶他州與俄亥俄州等在當地時間週四新增單日病例數都創下紀錄，疫情爆發後狀況長期嚴峻的佛羅里達州也新增逾5500例，成為8月15日以來單日最高紀錄。

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不只單日確診病例數驚人，美國當地時間週三，全國因武漢肺炎死亡的單日新增病例刷新2個月來最高紀錄，截至目前，美國已經有超過22萬人因武漢肺炎死亡，而美國的確診與死亡病例數仍舊為全球最多。通常新增死亡人數的大幅增加，反映的是幾週前大幅上升的新增確診病例數。

美國因武漢肺炎住院病人也隨著確診病例大增而攀升，據路透分析，目前全美住院治療武漢肺炎者超過4萬人，較10月1日增加了33%；相關數據引發美國國內對疫情是否將在秋冬捲土重來的擔憂。

根據約翰霍普金斯大學即時統計，美國境內累計病例數達840萬9227例，累計死亡病例數達22萬3051例。

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