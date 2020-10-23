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    研發出狀況？ 中專家鬆口國產疫苗非絕對安全 籲一般人「暫不必接種」

    中國疾控專家吳尊友21日公開表示，普通民眾暫時可以不必考慮接種武漢肺炎疫苗，也坦言「疫苗不能保證絕對安全」。（路透社示意圖）

    中國疾控專家吳尊友21日公開表示，普通民眾暫時可以不必考慮接種武漢肺炎疫苗，也坦言「疫苗不能保證絕對安全」。（路透社示意圖）

    2020/10/23 12:51

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全球爆發，各國加緊腳步研發疫苗，中國政府卻將仍在測試階段的疫苗大規模投入使用，光中國就有6萬民眾接受實驗，官方20日才宣稱無人有不良反應，強調安全無虞，但中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友21日卻公開呼籲，普通民眾暫時可以不必考慮接種武漢肺炎疫苗，也坦言「疫苗不能保證絕對安全」。

    綜合中媒報導，吳尊友在21日舉辦的東南科技論壇上表示，目前普通民眾在國內感染病毒的機會很小，為防止醫療資源擠兌，因以高風險地區高風險人群為優先，包括海關、邊防檢查機關、醫務防疫人員，和死亡率高的老年人、慢性病族群等，普通民眾只需接種預防呼吸道傳染病疫苗。

    吳尊友又說，中國新冠肺炎疫苗還未完成第3期臨床試驗，也就是後期臨床試驗階段，坦言「在疫苗的有效性和保護效果還不是特別明確的情況下，普通民眾暫時可以不必考慮接種疫苗」，並說即使3期臨床試驗結果出來了，也是一個階段性的結果，「不能百分百保證絕對安全」，也鬆口表示不確定疫苗的長期效果如何，「但哪怕有6個月、12個月的保護效果，對於控制疫情也是非常重要的」。

    而針對國內、國外疫苗的品質差異問題，吳尊友認為，只是「生產的工藝不同」，業界正等待3期結果以判定，但保護效果應該相似，又說，「從其他疫苗來看，生產工藝並沒有特別不一樣」。

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