恐比首波疫情還恐怖！ 法流行病學家：武肺病毒天冷時傳播更快

法國流行病學家馮達奈（Arnauds Fontanet）指出歐洲疫情自今年9月初開始再次流行。（路透社。本報合成）

2020/10/23 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕最近天氣轉涼轉冷，法國流行病學家馮達奈（Arnauds Fontanet）今天（23日）提出警告，指武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）目前傳播的速度，比年初首次爆發時還要快！

根據《路透》報導，馮達奈今天告訴法國24小時天氣頻道「BFM電視台」，指出歐洲疫情自今年9月初開始再次流行，且近期天氣開始變冷，人們待在室內的時間也會變多，病毒在這樣的情況下，傳播效率會更好。他也直言，病毒現在蔓延的速度，恐怕比首波疫情爆發時還要快。

請繼續往下閱讀...

馮達奈指出，法國當局在今年6月底前算是成功控制住疫情，醫院（因確診）的住院人數截至8月底也都相當少，但這也讓法國民眾產生「錯誤的安全感」，在當局防疫限制措施解封後，感染人數也在同時開始飆升。

法國最近幾週的單日新增病例屢創新高，日增逾3萬例；法國官方今天通報的數據顯示，目前累計有99萬9043人確診，3萬4210人死亡。隨著法國疫情持續惡化，總理卡斯特克斯（Jean Castex）22日宣布擴大宵禁，範圍涵蓋半個法國，有3分之2人口（約4600萬人）受影響。至於會不會有效，馮達奈表示，限制措施至少需要2週時間才能看出效果。

不只法國，疫情依然嚴峻的美國，數個州政府的衛生單位在昨天統計到的單日新增病例都創下紀錄；且確診數量走向顯示，隨著氣候轉涼、秋冬漸近，疫情恐有再度升溫的趨勢。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

法國疫情近期有惡化趨勢，有專家警告隨著天氣變冷，病毒傳播的速度會越快。圖為本月22日，幾名醫生、護士於法國巴黎「Ambroise Paré」診所的重症加護病房治療一名確診病患。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法