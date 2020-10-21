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    烏賊戰開打？紐時爆川普在中國有秘密帳戶

    美總統川普財務狀況至今仍受到質疑。（路透）

    美總統川普財務狀況至今仍受到質疑。（路透）

    2020/10/21 12:43

    〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選戰局白熱化，民主黨候選人拜登與兒子杭特捲入「電郵門」醜聞，遭指與中國有不當利益關係，《紐約時報》如今則登出一篇報導，指川普在中國有「不為人知」銀行帳戶。

    報導 指出，川普的經商史涵蓋了許多海外交易，中國也是其中之一，只是他在當地的商業計畫並不是那麼成功。在川普首次競選期間，在中國也有海外辦公室運作，且試圖跟主要國有企業打好關係。

    報導寫到，中國、英國和愛爾蘭是川普唯三仍持有海外帳戶的國家，根據紐時取得的納稅紀錄顯示，這些海外帳戶並沒有刊登在川普的財產申報中。

    報導提到，川普在中國的海外帳戶是由川普國際飯店管理有限公司持有，2013至2015年期間為取得執照繳交18萬8561美元的稅款給中國政府，但帳戶資訊沒有包含經手多少金流。

    另外兩個海外帳戶的持有者為在蘇格蘭和愛爾蘭營運川普高爾夫球場的公司，都有固定上報數百萬元的營利，川普國際飯店管理有限公司所呈報的金額則為數千美元。

    對此，川普集團律師加頓（Alan Garten）回應，公司曾在美國設有辦公室的中國銀行開設帳戶，為的是要繳交在當地經商所衍生的稅款，「自2015年後沒有進行任何交易、業務和其他商業活動，辦公室至今仍是未啟用狀態，雖然帳戶保持開通，但從沒有用於其它目的。」

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