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    若拜登當選 學者：中國可能重啟侵略性對台政策

    前美國國防部長辦公室中國科科長包士可認為，若拜登上台，中國有可能重啟極具侵略性的對台政策。（法新社）

    前美國國防部長辦公室中國科科長包士可認為，若拜登上台，中國有可能重啟極具侵略性的對台政策。（法新社）

    2020/10/21 08:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數階段，台灣各界也對川普及拜登兩人的對台政策十分關注，史丹佛大學胡佛研究所台灣計畫顧問祁凱立（Kharis Templeman）則表示，川普上任以來將台美關係提升至兩國斷交以來的高峰，而拜登即使勝選，新政府也很難立刻將現有對台政策轉回歐巴馬時期的政策。前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）認為，若拜登上台，中國有可能重啟極具侵略性的對台政策。

    根據《德國之聲》報導，祁凱立指出，川普團隊去除許多過去其他美國總統對台灣政策設下的限制，並在對台政策上做出許多突破，皆源自於美國回應「中國單方面改變兩岸現狀」，包括對台軍售正常化、以及讓台灣政府人員在過境時能與美方人員互動等，都與中國動向有關。祁凱立認為，從上述角度觀察，即使拜登最後勝選，新政府也很難馬上將目前的對台政策轉回歐巴馬時期的政策。

    包士可則是擔憂，若是拜登上台，他的對中政策會對兩岸關係帶來很大的影響，若拜登的政策讓中國認定「當中國武力犯台時，美國不會馳援台灣」，中國便會大膽地用其立場及論述強壓台灣。

    包士可強調，民主黨政府過去被中國視為軟弱政府，若拜登勝選，中國可能會重啟極具侵略性的對台政策，此項結果也會扭轉過去幾年美國在台美關係上所做出的進步。

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