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    不錄了！川普接受專訪突離場 事後推特爆氣開罵

    美總統川普不滿接受專訪時遭偏頗對待。（法新社）

    美總統川普不滿接受專訪時遭偏頗對待。（法新社）

    2020/10/21 06:57

    〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選進入倒數階段，現任總統川普和民主黨候選人拜登無不把握最後時間大力宣傳，現在卻傳出川普在錄製電視專訪時無故走人，引發外界好奇。川普事後在推特上PO文，痛批這次的專訪造假又偏頗，放話要在電視播出前先放出片段。

    《CNN》報導，川普當地時間週二在白宮接受《CBS News》節目「60分鐘」專訪，原定的流程是獨訪完後加入副總統彭斯一同受訪，但在約錄了45分鐘後，川普便告訴拍攝團隊「你們有足夠的素材可以用了」，接著逕自離開，沒有再回到現場，只剩彭斯一人撐場。

    川普稍早在推特上發文表示，「我以愉悅的心情告知各位，為了報導的精確性，我正在考慮把我和『60分鐘』主持人斯塔爾（Lesley Stahl）的專訪在電視播出前先釋出，如此一來所有人都可以一瞥這場專訪是多麼虛假且偏頗，每個人都應該把這種選舉侵犯和瞌睡喬（指拜登）近期的專訪相比。」

    《CBS News》此次大選專訪一併訪問兩組候選人，拜登和副總統候選人賀錦麗分開受訪，川普和彭斯則有安排同台橋段，與4年前首次參選模式相同，雙方的專訪將在當地時間週日播出。

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