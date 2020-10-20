宣傳經費不足？ 川普陣營：錢不是問題

川普近來在總統大選面臨廣告經費不夠的問題，但競選總幹事表示，錢不是問題，並且也曾在經費落後對手的情況下贏得大選。（法新社）

2020/10/20 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕由於過早的宣傳花費，美國總統川普（Donald Trump）近來在總統大選面臨廣告經費不夠的問題，對手民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的宣傳則鋪天蓋地。川普陣營表示，錢不是問題，並且也曾在經費落後對手的情況下贏得大選。

《美聯社》報導，川普在2017年入主白宮後募集超過10億美元（約新台幣2900億元）的資金，大部分卻提前燒掉了。比如在競爭對手還沒推舉出來時就買了一支千萬美元的超級杯廣告，在今年5月到8月花了1億7600萬美元（約新台幣50億元），然而民調顯示這些廣告的效果十分有限。

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大選倒數2週，拜登的競選廣告在傳媒上鋪天蓋地，某些川普的競選助手私下承認面臨錢不夠花的處境。「媒體購買」（Media Buying）公司透露川普取消了搖擺州威斯康辛州、有望翻盤選情的明尼蘇達州、選情緊繃的俄亥俄州等3州所購買的廣告。據「CMAG/Kantar」廣告追蹤公司的數據，拜登和民主黨盟友在選情關鍵時刻傾注1億4200萬美元（約41億台幣）在廣告上，是川普和共和黨陣營的2倍以上

川普的競選總幹事史泰平（Bill Stepien）本週一堅稱錢不是問題。他表示，川普陣營的廣告傳媒覆蓋率為2016年的3倍，並且約有2000名面對面和電話拜票工作人員；拜登陣營則把錢都放在電視上，省去家家互互拜票的開銷。

對川普而言，這種錢不夠花的處境他很熟悉。2016年大選他所募得的資金遠低於對手希拉蕊（Hillary Clinton），然而川普最終贏得大選。川普必須改用更多造勢活動替代廣告，希冀他的個人魅力能把無數搖擺選民轉換成他的支持者。

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