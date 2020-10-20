美媒：拜登女婿涉入武肺醫療 吹捧中國是抗疫表率

拜登女兒艾希莉與夫婿克萊恩的結婚照。（美聯社檔案照）

2020/10/20 23:05

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登家族的醜聞，在拜登次子杭特的筆記型電腦硬碟內容曝光，扯出疑似在烏克蘭和中國政商勾結後愈演愈烈，美國媒體進一步爆料，其實不僅是杭特，拜登的53歲女婿克萊恩（Howard Krein）主導的創投公司，積極協助中國企業進軍美國市場，他在競選活動中也為拜登提供應對武漢肺炎疫情的政策建議，甚至吹捧中國是抗疫「表率」。

綜合彭博、紐約郵報（New York Post）、布萊巴特新聞網、Politico與大紀元等媒體報導，任職於賓州費城湯瑪士傑佛遜大學（Thomas Jefferson University）附設醫院的整形外科醫生克萊恩，在2012年與拜登的女兒艾希莉（Ashley Biden）結婚，他也是創投公司StartUp Health的醫療長，該公司在武漢肺炎疫情肆虐美國後，開始從事武肺醫療技術方案的研發。

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據報導，克萊恩在4月份參與每日向拜登電話簡報疫情進展與醫療對策，StartUp Health公司也同時宣布將投資100萬美元，資助10家研發武肺對策的新創企業，被懷疑涉及利益衝突。

StartUp Health一直與中國有頻繁業務接觸，2018年，該公司協助2家大型中國企業進軍美國，其中之一是「美聯醫邦」（Medebound），主要業務是將中國的患者與美國的醫生聯繫起來。另外，在StartUp Health推動下，美聯於2018年11月與中國平安保險公司建立合作關係，雙方共同打造放射科、腫瘤科、心腦血管疾病等共72個醫學領域的美中頂級醫療資源對接通道。

今年3月，武漢肺炎疫情爆發後，StartUp Health曾稱許中國對疫情的應對表現，「中國為遏制COVID-19而做出的系統性和緊急反應，已成為其他國家的表率」。

據報導，2009年至2016年拜登擔任美國副總統期間，StartUp Health與拜登的關係十分密切。例如，StartUp Health曾參與拜登主導的「Cancer Moonshot」抗癌計畫，克萊恩還曾陪同拜登前往賓夕法尼亞大學、瑞士達沃斯世界經濟論壇及梵蒂岡宣傳這項計畫，拜登也曾親臨StartUp Heatlh的年會發表演說。StartUp Health也聲稱，克萊恩是白宮在這項計畫上的顧問。

對於前述報導，拜登陣營回應，均屬毫無根據的捕風捉影。

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