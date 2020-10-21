猛批拜登次子「來自地獄的筆電」 川普：猶如淫照議員懷納

美國2020總統大選進入倒數，民主黨總統候選人拜登（圖左）及其次子杭特（圖右）近日卻爆出「電郵門」，引發外界熱議。（路透）

2020/10/21 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國2020總統大選進入倒數，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）近日卻爆出「電郵門」，引發外界熱議，代表共和黨的現任總統川普近日在造勢時，除批評杭特的筆電是「來自地獄的筆電」，更聲稱筆電內容有如當年美國前聯邦眾議員懷納（Anthony Weiner）一樣。懷納在國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）代表民主黨參選總統期間，因爆出傳送鹹濕簡訊給女學生，讓希拉蕊備受電郵門議題困擾。

川普週一在亞利桑那造勢演說時，批評拜登如同往常是名腐敗的政治人物，他聲稱拜登家族根本就是犯罪集團，並抨擊近日引發外界關注的筆電是來自地獄的筆電。川普表示，杭特的筆電猶如當年美國前聯邦眾議員懷納的筆電一樣，藉此暗示杭特的筆電也傳了不當訊息給女子。

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2016年當希拉蕊（Hillary Clinton）代表民主黨與川普競選總統期間，希拉蕊的重要幕僚胡瑪．阿貝丁（Huma Abedin）的夫婿懷納被爆出性醜聞，涉及傳送鹹濕簡訊和照片給一名15歲少女，後來不僅讓希拉蕊身陷電郵門議題的泥沼，懷納也因此在2017被判入獄21個月。

懷納在國務卿希拉蕊代表民主黨參選總統期間，因爆出傳送鹹濕簡訊給女學生，讓希拉蕊備受電郵門議題困擾，他也因此被判入獄。（法新社）

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