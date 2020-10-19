為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    還有第3台筆電？外傳在拜登次子醫師處 共和黨參議員：是「寶庫」

    美國民主黨總統候選人拜登（右）父子涉入「電郵門」風暴，外傳拜登次子杭特（左）還有可能存有犯罪證據的第3台筆電在心理醫師手中。（路透檔案照）

    美國民主黨總統候選人拜登（右）父子涉入「電郵門」風暴，外傳拜登次子杭特（左）還有可能存有犯罪證據的第3台筆電在心理醫師手中。（路透檔案照）

    2020/10/19 17:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數15天，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）身陷「電郵門」風波；共和黨參議員羅恩·詹森（Ronald Johnson）踢爆，杭特的筆電是個「寶庫」，除了烏克蘭國會議員指稱有第二台筆電存有犯罪證據，外傳杭特的心理醫師握有第3台筆電，他要求聯邦調查局（FBI）據實以告。

    根據《福斯新聞》（Fox News）報導，羅恩·詹森受訪說，過去川普面對「通俄門」指控時，主張川普涉嫌叛國的人認為「如果這些指控為真，你能想像對國家安全的威脅有多大」，但後來證實指控全是假的，現在拜登對國安的威脅比當年對川普的指控嚴重好幾倍，還涉及到與中國的龐大關聯，「包括與中國的關係、與解放軍的關係，要是拜登當上總統，很可能因為這些關係被勒索」。

    《福斯新聞》主持人瑪麗亞·巴蒂羅姆 （Maria Bartiromo）問：「聯邦調查局（FBI）追查兒童色情的資深探員調查杭特的筆電，是否代表筆電內存有兒童色情相關資訊？」詹森回答：「我認為你已經把關鍵點串連在一起了，這是聯邦調查局必須要澄清的，這不是普通案件調查，在普通案件調查中，FBI起訴前所有的訊息都會保密，但我們正在討論的事情關係到國安，杭特可能涉及犯罪活動，他的業務夥伴甚至拜登家族的其他成員都可能涉及犯罪活動，而且其中一些電子郵件表明拜登對此事完全知悉的。」

    詹森強調：「我不能對此多做評論，我只想說，我們的報告揭發了許多令人擔憂的聯繫，需要調查的事情還很多，我真的認為我們只是接觸到表層，是的，我已聽說筆電裡各式各樣的內容，我認為可能會在未來幾天透露出來，那是一個寶庫，有電郵、影片、照片。」

    詹森說：「我們試圖讓FBI回答：執法部門獲得了多少台相關電腦？我認為FBI必須據實以告，他們手裡到底有什麼？他們獲得這些證據後都做了些什麼？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    有第2台筆電？ 拜登父子身陷「電郵門」 家族「國際貪腐計畫」延燒
    2020/10/19 17:01

    有第2台筆電？ 拜登父子身陷「電郵門」 家族「國際貪腐計畫」延燒
    承認封殺拜登「電郵門」報導 推特執行長認錯了
    2020/10/17 06:04

    承認封殺拜登「電郵門」報導 推特執行長認錯了

    無畏疫情「兒童諾貝爾獎」冠軍出爐

    美國大選關鍵倒數！BBC預測川普獲勝五大可能性
    2020/10/17 06:01

    美國大選關鍵倒數！BBC預測川普獲勝五大可能性
    曾預言2016川普勝出 傳教士：上帝派大天使助他贏拜登
    2020/10/15 21:11

    曾預言2016川普勝出 傳教士：上帝派大天使助他贏拜登
    又口誤？拜登：你嘗試自己的「乳房」但永遠都不夠
    2020/10/12 19:35

    又口誤？拜登：你嘗試自己的「乳房」但永遠都不夠
    國際今日熱門
    金正恩騙人的眼淚！專家分析他又在學祖父：別忘他殺了親哥
    2020/10/18 18:48

    金正恩騙人的眼淚！專家分析他又在學祖父：別忘他殺了親哥

    武漢肺炎》中國有新冠狀病毒豬瘟 美學者：未來恐跨物種傳人
    2020/10/18 20:56

    武漢肺炎》中國有新冠狀病毒豬瘟 美學者：未來恐跨物種傳人

    對中熱線菅義偉未提「香港問題」 外媒分析避免習近平不滿
    2020/10/18 18:55

    對中熱線菅義偉未提「香港問題」 外媒分析避免習近平不滿

    泰國反政府示威延燒 前總理盈拉要帕拉育「想想6年前」
    2020/10/18 21:15

    泰國反政府示威延燒 前總理盈拉要帕拉育「想想6年前」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播