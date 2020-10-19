還有第3台筆電？外傳在拜登次子醫師處 共和黨參議員：是「寶庫」

美國民主黨總統候選人拜登（右）父子涉入「電郵門」風暴，外傳拜登次子杭特（左）還有可能存有犯罪證據的第3台筆電在心理醫師手中。（路透檔案照）

2020/10/19 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數15天，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）身陷「電郵門」風波；共和黨參議員羅恩·詹森（Ronald Johnson）踢爆，杭特的筆電是個「寶庫」，除了烏克蘭國會議員指稱有第二台筆電存有犯罪證據，外傳杭特的心理醫師握有第3台筆電，他要求聯邦調查局（FBI）據實以告。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，羅恩·詹森受訪說，過去川普面對「通俄門」指控時，主張川普涉嫌叛國的人認為「如果這些指控為真，你能想像對國家安全的威脅有多大」，但後來證實指控全是假的，現在拜登對國安的威脅比當年對川普的指控嚴重好幾倍，還涉及到與中國的龐大關聯，「包括與中國的關係、與解放軍的關係，要是拜登當上總統，很可能因為這些關係被勒索」。

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《福斯新聞》主持人瑪麗亞·巴蒂羅姆 （Maria Bartiromo）問：「聯邦調查局（FBI）追查兒童色情的資深探員調查杭特的筆電，是否代表筆電內存有兒童色情相關資訊？」詹森回答：「我認為你已經把關鍵點串連在一起了，這是聯邦調查局必須要澄清的，這不是普通案件調查，在普通案件調查中，FBI起訴前所有的訊息都會保密，但我們正在討論的事情關係到國安，杭特可能涉及犯罪活動，他的業務夥伴甚至拜登家族的其他成員都可能涉及犯罪活動，而且其中一些電子郵件表明拜登對此事完全知悉的。」

詹森強調：「我不能對此多做評論，我只想說，我們的報告揭發了許多令人擔憂的聯繫，需要調查的事情還很多，我真的認為我們只是接觸到表層，是的，我已聽說筆電裡各式各樣的內容，我認為可能會在未來幾天透露出來，那是一個寶庫，有電郵、影片、照片。」

詹森說：「我們試圖讓FBI回答：執法部門獲得了多少台相關電腦？我認為FBI必須據實以告，他們手裡到底有什麼？他們獲得這些證據後都做了些什麼？」

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