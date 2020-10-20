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    「爆料皆真貨」川普控拜登家族犯罪企業

    民主黨總統候選人拜登，十八日在北卡羅萊納州德罕造勢。（美聯社）

    民主黨總統候選人拜登，十八日在北卡羅萊納州德罕造勢。（美聯社）

    2020/10/20 05:30

    拜登陣營對此不回應 再提武肺病例激增傷經濟

    〔編譯茅毅／綜合報導〕距離美國總統大選投票日僅剩兩週，代表共和黨的現任總統川普卯足全力，馬不停蹄地巡迴造勢，十八日在二○一六年以些微差距未能拿下的內華達州，指控民主黨候選人拜登家族就是一間「犯罪企業」，拜登現在是、將來也會一直是個「貪腐政客」，還指拜登是美國的「國安風險」。針對紐約郵報、福斯新聞和「布萊巴特新聞網」等媒體連日來以據稱是拜登次子杭特的筆記型電腦儲存的電子郵件，踢爆拜登父子涉及與烏克蘭及中國政商關係的「黑資料」，川普也推文強調，內容都是無可否認的「真貨」（REAL DEAL）。

    川普在內華達州卡森城（Carson City）的造勢活動上指稱，「各位看到拜登發生什麼事了嗎？…對我來說，拜登家族是間犯罪企業，真的…他是個罪犯，犯過罪」。在現場「川粉」熱烈歡呼下，川普說「將他（拜登）關起來」。

    川普也推文指稱，杭特的筆電對整個拜登家族是一場災難，尤其是對拜登，它「如今是一個被證明的事實，無法抵賴」，筆電內的資料使「『五十％或十％喬』（’50% or 10%’ Joe）永遠不可能」取得總統大位。川普給拜登取的這個新綽號，可能來自於杭特一封二○一七年五月十三日的電郵，提議將一家公司的二十％股份轉讓給Ｈ，其中十％由Ｈ替「大人物」持有，而福斯新聞引述消息人士報導，Ｈ與「大人物」就是杭特與拜登。

    針對川普在內華達州的言論，拜登陣營發言人貝茨聲明，武肺新增病例正在激增，裁員也愈來愈多，若川普當時有聽拜登的，他就不會是自一九二九年以來，在就業成長上最差的美國總統。

    提前投票人數達2800萬 破紀錄

    與此同時，關鍵搖擺州佛羅里達州十九日展開提前投票，全美提前投票人數已達二八○○萬人，打破往年紀錄。由於民主黨在提前投票部分處於領先，民調落後的川普十九日前往亞利桑那州，呼籲支持者投票相挺。十八日在另一個關鍵搖擺州北卡羅萊納州造勢的拜登，則將留在家鄉德拉瓦 州，由副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）前往佛州奧蘭多（Orlando）及傑克森維爾市（Jacksonville），鼓勵支持者提前投票。

    外界普遍認為，川普若是輸掉佛州，連任成功的機率將極為渺茫。佛州和紐約州各有二十九張選舉人票，僅次加州的五十五張和德州的三十八張，候選人只要獲得二七○張選舉人票，即可宣布獲勝。

    爭取連任的美國總統川普十八日前往內華達州卡森城造勢，對民主黨對手拜登火力全開。（法新社）

    爭取連任的美國總統川普十八日前往內華達州卡森城造勢，對民主黨對手拜登火力全開。（法新社）

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