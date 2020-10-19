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    美國情報總監：拜登「電郵門」並非俄羅斯抹黑

    民主黨候選人拜登（左）陷入其次子杭特（右）的電郵門醜聞風波。（路透）

    民主黨候選人拜登（左）陷入其次子杭特（右）的電郵門醜聞風波。（路透）

    2020/10/19 23:35

    〔即時新聞／綜合報導〕在選前讓民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）陷入麻煩的「電郵門」話題不斷延燒。美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）今天受訪表示，由於有人宣稱「電郵門」是來自俄羅斯的抹黑，因此他要澄清：此事件與俄羅斯無關。

    根據美國《福斯新聞》（Fox News） 報導，眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）主席謝安達（Adam Schiff）曾表示，大家都知道，過去一年多以來，俄羅斯方面一直在發佈對拜登父子的負面新聞，而整起「電郵門」事件根本是「來自克里姆林宮的惡意抹黑」。

    雷克里夫則稱，美國情報界不會信任這個說法，因為目前沒有任何證據可以證明這是來自俄羅斯的抹黑。國家情報局也沒有對謝安達或任何一位國會議員透露情報。

    雷克里夫強調，僅管調查杭特拜登的筆電的確是聯邦調查局的職責，但聯邦調查局目前尚未也未必會發起調查，調查的重心也不會放在俄羅斯方面，因為那不是聯邦調查局該扮演的角色。

    雷克里夫表示，他既然身為國家情報總監，就不允許有人透過情報界來發表不正確的政治言論。他說:「不管你是共和黨人還是民主黨人，任何試圖利用情報界來謀取政治利益的行為，我都不會允許。」

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