拜登當選將重拾歐巴馬對中立場？ 學者：恐讓美國重陷「中國困境」

前美國國防部長辦公室中國科科長包士可認為，如果拜登當選後重拾歐巴馬時期的做法，美國可能會再度陷入困境。（法新社）

2020/10/21 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數階段，拜登是否會延續川普的對中政策，是各界關注的焦點之一，史丹佛大學胡佛研究所台灣計畫顧問祁凱立（Kharis Templeman）指出，無論未來是誰當選，都必須願意在更多領域與中國競爭。前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）認為，如果拜登當選後重拾歐巴馬時期的做法，美國可能又會陷入困境。

根據《德國之聲》 報導，祁凱立認為，川普在過去4年退出不少重要的國際組織，拜登若勝出，很有可能會在國際組織中重建美國的影響力。包士可則認為，拜登偏好從尼克森時期便傳承下來的對中接觸對策，團隊中主導中國政策的人與過往民主黨執政時期的名單十分類似，然而這些人的政策也是導致美國對中立場陷入困境的主要原因。

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包士可指出，民主黨的接觸政策讓美國在和中國的往來中位居劣勢，雖然川普上任後致力扭轉情勢，但如果拜登當選後重拾歐巴馬時期的做法，美國可能又會陷入困境。祁凱立也對此論點表達認同，表示中國目前的角色已與過去大不相同，拜登團隊必須認知到，當今的中國與2008年的中國非常不同。祁凱立強調，對美國來說，中國現在是個競爭者，他們在全球各地做的事都在挑戰美國的基本利益，「無論誰當選，都必須願意在更多領域與中國競爭」。

包士可提到，拜登可能在競選期間主打一套政策，上任後又執行另一套，所以很難針對他競選期間提出的中國政策來認定他上任後是否會完全「照表操課」，而和拜登不同的是，雖然川普本人的對中政策主要專注在貿易，但他的執政團隊卻把政策範圍擴展至人權與國家安全等相關領域。

祁凱立表示，川普目前的國安策略在美國政界得到兩黨普遍支持，而兩黨對特定用詞或策略執行存在差異，但核心政策不會受到太多阻礙，只要拜登將現有政策作為基準，即便調整執行方式，都不至於受到兩黨的太大反彈，但如果拜登決定要大幅扭轉目前對中政策的走向，甚至倒退到歐巴馬時期的立場，就可能招致許多批評。

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