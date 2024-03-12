「蘇丹紅」風暴主謀李彥廷通緝前落網 檢將另提聲押

台商李彥廷涉「蘇丹紅」風暴，交保後一度傳出行蹤成謎，檢方發拘票在前妻樓下逮到人。（民眾提供）

2024/03/12 14:56

首次上稿14:38

更新時間14:56

妻姊仍下落不明

〔記者黃佳琳／高雄報導〕致癌物「蘇丹紅」風暴引發國人食安危機，檢調查出幕後主謀47歲台商李彥廷涉有重嫌向法院聲押，但法官裁定李男與妻姊吳女各80、20萬元交保，兩人交保後今（12日）傳出行蹤成謎，檢方開出拘票尋人，在發布通緝前夕在李男前妻（本月1日剛離婚）家樓下找到李男，目前已將他帶回偵訊，至於吳女目前仍下落不明。

據悉，由於李男有逃亡事實，加上檢察官又發現新事證，雖然前一波聲押被法官駁回，僅裁定80萬交保，雄檢將另提聲押，讓李男不能在外趴趴走，配合檢方儘速釐清案件全貌。

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檢方表示，「蘇丹紅」風暴持續擴大，檢察官持續依據日前查扣所得資料進行分析後，認為有再度傳喚李男及相關被告到案說明，今天上午9點，檢方通知李、吳兩人到案，李男原本有接電話，但不久後行動電話關機，檢方立即指派警方到李男住處找人，發現他不在住處，再撥打他電話也沒通，認定他可能有逃亡之虞，立即發出拘票尋人。

高市警察局三民二分局和左營分局獲報後，立即派遣警力搜查李、吳兩人行蹤，今中午12點多，警方在李男前妻住處樓下找到李男，隨即執行拘提到案，並帶回進行後續調查，另吳女目前仍未能取得聯繫。

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