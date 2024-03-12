兒盟董事王育敏要求檢視社會安全網滅火 網噴：小孩都死幾個了？

國民黨極力栽培的不分區立委王育敏，也是兒福聯盟董事。（資料照）

2024/03/12 14:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市1歲男嬰由社會局和兒福聯盟轉介給劉姓保母姊妹照顧，卻疑似慘遭暴力對待致死，消息曝光後引發社會憤怒，兒福聯盟董事、現任立委王育敏在臉書PO文表示，已要求全面檢視社會安全網並且嚴懲虐童兇手。網友們看到貼文後不領情，紛紛留言怒噴。

王育敏在臉書PO文表示，事件發生後她的國會辦公室已經著手針對這個事件中社會安全網的漏洞及補強措施研擬修法及檢討，對於兩歲以下的幼童沒有足夠能力表達自身狀況，我們應該加強社工訪視的密度及強度，並且嚴格掌控社工的訪視狀況、標準化訪視流程、提高對受托兒童狀況的判斷力訓練，更即時的採取行動，避免悲劇發生。

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王育敏指出，她深知兒少保護的推動，仍然還有很漫長的道路，必須不斷反省與檢視，每一起案件的成因與缺漏，才能打造一個讓孩子安心成長的環境，下個星期也會在衛環委員會召開相關會議，面對社會重大悲劇事件一定要深切反省與檢討，捍衛孩子的權益。

網友們看到貼文後紛紛留言「心痛，但不檢討，第一時間兒福發那什麼狗幹聲明？去年就發生的事你們到現在才出來，你說沒包庇誰信？一群道貌岸然的社會敗類」、「來不及了，小孩都死幾個了」、「兒少保護的推動，仍還有漫長的道路？只有要不要重視跟執行而已，是要多漫長？是要犧牲多少個無辜小孩？」、「怎麼沒提到自己身為兒福聯盟董事，應該負什麼責任？」、「小孩12月底就死了，王大立委不知道都在忙什麼？吃雞排？」、「兒福聯盟的董事跟前執行長現在才知道這件事？」、「很明顯是為了滅火才發的文，呵呵」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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