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虐死1歲男嬰惡保母不認犯行 看護這些證詞成裁定羈押關鍵

一歲大男嬰慘遭劉姓保母姊妹聯手虐死，圖為他生前生活照，經變色處理。（民眾提供）

一歲大男嬰慘遭劉姓保母姊妹聯手虐死，圖為他生前生活照，經變色處理。（民眾提供）

2024/03/12 13:10

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市一名1歲大男嬰去年遭到保母劉姓姊妹凌虐致死，其中，涉嫌的保母姊姊一開始稱男嬰是噎奶不治身亡，但檢警相驗發現男嬰全身多處受傷、牙齒也斷了4顆，事後追查出劉女妹妹也涉案。據悉，由於劉女矢口否認犯行，但家中外籍看護的證詞成了檢方聲請羈押成功的關鍵。

警消去年12月獲報急病救護，前往台北市文山區仙岩路一處民宅，發現該名男嬰倒臥在房間地上，當時由54歲劉姓保母實施CPR心肺復甦術，而救護人員目視男嬰口中有白色塊狀異物、疑似噎奶，緊急送醫搶救，仍宣告不治。

檢警在當天會同法醫相驗男嬰時，發現其四肢及身體滿是傷痕，額頭骨及骨盆也因外力而受到嚴重傷勢，認定男嬰死於家暴，但劉女則稱是男嬰跌倒或是不小心自己撞到受傷，讓案情一度陷入膠著。

據了解，檢警詢問劉姓姊妹同住的婆婆、劉女丈夫、兒子筆錄時，皆稱以為男嬰的傷勢，應是他自己跌倒或是撞到受傷的，對於劉女是否有虐嬰行為並不知情，均否認自己有虐待行為，檢警也排除涉案。

據悉，其中劉女婆婆的外籍看護接受詢問時，卻稱劉女除了時常叫男嬰罰站外、還會推男嬰去撞牆，並且會將剩菜剩飯用果汁機打成「餿水」，讓男嬰來食用，而這些證詞成為強而有力的新證，順利讓檢警羈押獲准，再從劉女手機得到其他事證。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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