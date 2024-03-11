1歲男嬰遭惡保母虐死 兒盟：表達最深切哀悼、歉意與慰問

同為保母的劉姓姊妹2人，均已被台北地檢署聲押禁見獲准。（資料照）

2024/03/11 14:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕有名1歲男童經兒童福利聯盟安排下，轉交給一有執照的劉姓保母姊妹照顧，但該劉姓保母虐待毆打該男童，將該男童10指的指甲都拔光，還只給吃餿水或烤焦的食物，該男童不經虐待不幸身亡，兒福聯盟今（11日）表示，對此深感震驚和遺憾，並向受害者及家屬表達最深切的哀悼、歉意與慰問。

對於網路流傳的沒有去訪視，用假報告，或者不讓家屬探視，兒福聯盟表示，這完全是不實的訊息，強調兒盟社工在服務遇到困難且需要出養的家庭時，會立即通知當地的主管機關，並協助托育，提供相關費用給出養家庭。家屬可以根據他們的意願進行探視，兒盟社工不會攔阻，反而會全力協助安排探視。

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兒盟表示，所有與兒盟合作的保母，都是經縣市政府委託的居托服務中心登記、有合格居家式托育服務登記證書的保母，這些保母並受到居托中心的持續管理和訪視，合作前，兒盟社工會進行嚴格的家庭訪視，審查保母及其同住家人，並要求提供相關的證明文件進行審查。

兒盟表示，此案保母由於過去曾和兒盟合作過一次，且符合各項審查之標準，基於互信原則下選擇再次與之合作，同時，本案社工和該保母並無服務以外的任何關係。

托育後，兒盟社工會定期進行訪視並有紀錄留存，並將相關紀錄同步給監護家屬知悉，也表示當孩子轉換環境時，社工也密切關注可能出現的適應問題，並提供必要的支援和資源。

兒盟表示，此案於去年9月托育之後，9、10、11月社工都有進行當面訪視；12月時，因保母表示，另一位社區托育的孩子生病，當月社工家訪因而改期，不料12月底傳來令人哀慟的消息。

對於這起悲劇，兒盟表示，收到消息後立即採取行動，社工和督導立即趕往醫院並通知出養家庭。本案目前已進入司法調查程序，檢察官也以證人身份請兒盟社工進行說明，並將相關紀錄交給檢察官，將持續配合檢調機關之調查，並尊重司法調查結果。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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