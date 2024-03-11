北市1歲男嬰遭保母虐死 衛福部：1情況擬增加訪視密度

衛福部表示，初步評估對於保母收托2歲以下較年幼、不會表達的孩子，擬增加訪視密度。（資料照）

2024/03/11 16:28

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市驚傳1歲男嬰疑遭虐死，該男嬰由社會局和兒福聯盟轉介給劉姓保母照顧，未料指甲被拔光，牙齒也被打到剩8顆。對於未來強化管理的作法，衛福部社會及家庭署副署長張美美指出，初步評估對於2歲以下較年幼、不會表達的孩子擬增加訪視密度。

張美美表示，目前保母採用居家托育服務登記證，平常由各縣市居家托育服務中心負責管理與輔導，這個部分會再加強中央與地方的合作。

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根據「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，直轄市、縣（市）主管機關辦理在宅托育服務輔導，應對托育人員進行訪視。托育人員初次收托兒童，1年內訪視4次；首次訪視，應於收托兒童之日起30日內為之；收托兒童1年以上者，每年訪視2次，但提供全日、夜間托育服務等特定條件，每年訪視4次。此外，得視托育人員收托情形，增加訪視次數。

張美美解釋，保母在不同時間點會帶不同孩子，上述初次收托兒童，是以每位孩子受託日起算，且保母依法不可拒絕訪視，否則可依照「兒童及少年福利與權益保障法」處分，但仍要回歸個案狀況而定，若是有小孩生病擔心感染等，可再斟酌評估。

依照兒少權法規定，居家式托育服務提供者對於地方主管機關管理、輔導、監督及檢查等事項，不得規避、妨礙或拒絕，並應提供必要之協助，違反可處6千元以上3萬元以下罰鍰，並得按次處罰，其情節重大或經處罰3次後仍未改善者，得廢止其登記。

張美美也提到，針對此案，正在向台北市了解發生情況與平常督導部分，看看是否有什麼樣的方式補強，初步評估對於2歲以下比較年幼、不會表達的孩子，特別是1歲以下，會評估增加訪視密度、強化布建安全網。

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