猛搖男嬰致腦傷、咒罵「王八蛋」...... 無照惡保母下場出爐

男嬰的父親曾出面表示，保母傳給他的照片中，發現兒子的臉部有瘀傷。 （資料照）

2023/10/23 11:19

〔記者溫于德／台北報導〕無照谷姓保母前年受託照顧一名11月大的男嬰，竟劇烈搖晃頭部致嚴重的嬰兒外傷性腦損傷，她還向友人抱怨男嬰食量太大，咒罵是「王八蛋」。最高法院維持歷審見解，依成年人故意對兒童犯傷害罪判谷女2年徒刑定讞。

谷女沒有保母技術士證照，前年7月7日起仍受男嬰父母之託，在住處全日照顧男嬰；11月6日下午5、6時許，她劇烈搖晃男嬰頭部，導致嘔吐、抽搐、意識不清，才趕緊載男嬰前往台大醫院雲林分院急救。

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男嬰經醫院及時處置得宜且長期治療後，生長速率已在正常範圍，眼睛追視及眼神接觸也符合其年齡該有的發展里程，視神經與中樞神經結構正常。而檢方偵結起訴谷女。

法院審理時，谷女否認搖晃或傷害男嬰，辯稱男嬰頭部傷勢是因為當天先在客廳被餐椅壓倒在地，又在廚房鐵架跌倒受傷所致，至於太陽穴的瘀青則是男嬰在他處玩學步車撞到。

一審雲林地院、二審台南高分院均認為，台大醫院雲林分院有關「男嬰頭部遭到劇烈搖晃」的鑑定意見，是經過跨科別領域的多位醫療專家透過多次開會討論，同時對男嬰進行多次、多面向的醫學檢驗及開刀手術的親眼見聞，屬於客觀醫學專業判斷，因此不予採信谷女。

一、二審判決時指出，每個小孩子都是父母親心中的摯愛、是要小心翼翼捧在手中的寶，也因此，嬰幼兒的照顧無疑是世上至為艱辛、倍感壓力的工作。

而谷女自己並未取得保母證照，就在網路上招攬保母工作，且在照料男嬰經過4個月後，竟然出於不明原因，劇烈搖晃頭部導致男嬰受有「嚴重的嬰兒外傷性腦損傷」，一、二審也考量谷女否認犯行又未賠償或取得男嬰父母的原諒，依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑2年，最高法院駁回上訴確定。

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