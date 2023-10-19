對嬰兒下安眠藥害中毒癱軟！無照保母判刑1年

毛姓無照保母為阻止嬰兒哭鬧，在牛奶中下藥害嬰兒中毒；士院依法判毛女1年徒刑。（資料照）

2023/10/19 10:05

〔記者溫于德／台北報導〕台北市毛姓保母無專業證照，去年受託照顧一名嬰兒，為了使嬰兒減少哭鬧，竟於牛奶中摻入鎮定安眠藥物害嬰兒中毒。士林地院審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪判毛女1年徒刑；可上訴。

起訴指出，毛女從去年3月25日起以每小時250元的報酬，受託照顧這名嬰兒，但毛女為了使嬰兒減少哭鬧，隔月4日將鎮定安眠藥物摻入牛奶，再餵食嬰兒。

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後來嬰兒返家被母親發現叫不醒，且兩眼無神又癱軟無力，經緊急送醫院抽血，發現受有苯重氮基鹽類藥物中毒等傷害，家人決定報警處理。

檢方根據醫院鑑定意見，得知毛女因病所領的鎮定安眠藥物同屬苯重氮基鹽類藥物，如果讓嬰兒服用過量，會導致中毒，決定依傷害罪起訴毛女。

士院審理時，毛女否認在牛奶中摻藥，也無法知道嬰兒為何中毒；辯護人則指醫院鑑驗方法可能有訊號判讀干擾的問題，難以排除是偽陽性。

士院認為，嬰兒餐食都是從大眾食品通路購入，且嬰兒的雙親與毛女丈夫都未曾領有鎮定安眠藥，加上嬰兒仍無法自行吞服藥丸、身上又無藥物注射痕跡，因此認定是毛女摻藥所致。

另嬰兒體內的苯重氮基鹽類藥物陽性數值已達參考數值6倍，應可排除醫院鑑定報告有偽陽性的問題；士院審酌毛女未善盡照顧責任，犯後拒絕認罪又未達成和解，加上她的下藥行為無法被社會容忍，依法量刑。

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