自摔顱內出血？無照保母涉虐嬰聲押

男嬰的父親說，曾在保母傳給他的照片中，發現兒子的臉部有瘀傷。 （記者林國賢攝）

2021/11/08 05:30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣驚傳疑似虐嬰案，一名十一月大男嬰前晚因顱內出血被緊急送醫，經二度開刀暫時脫離險境，仍在加護病房觀察；男嬰父母懷疑谷姓保母施虐，保母則稱是男嬰跌倒受傷；雲林警方昨天拘提保母谷女到案，雲林地檢署複訊後認為谷女犯罪嫌疑重大，且否認犯行，有滅證之虞，昨晚向法院聲請羈押。

男嬰父母親指出，由於兩人都在外地工作， 今年七月透過LINE群組找到谷姓保母，以每個月三萬元請保母廿四小時照顧小孩，平時會請保母拍男嬰照片，每隔二、三天也會前往探視，之前曾發現小孩子臉部有傷，但保母都表示是孩子剛學會走路、不小心碰傷。

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男嬰父親說，前天晚上媽媽突然接到保母電話，告知男嬰因跌倒撞到頭，出現嘔吐、抽搐情況，趕緊要求保母將男嬰送醫，診斷發現顱內出血，昏迷指數一度只有三，經轉送台大雲林醫院經二度開刀，暫時沒有生命危險，但須在加護病房觀察。

從那裡摔下 說詞反覆

男嬰父親表示，男嬰右顱部有約十二公分瘀青，連視網膜都有瘀血，他們不相信小孩單純跌倒會這麼嚴重，經再三詢問保母，她才說小朋友是從約二公尺高桌子上跌下來，後來又說沒那麼高，說詞反覆、一變再變，強烈懷疑小朋友受虐，希望檢警能釐清真相，還給小朋友公道。警方昨天已將谷姓保母拘提解送雲林地檢署複訊。

雲林縣政府社會處長林文志表示，谷姓保母並未向縣府登記執業，是非法執業，目前只有收托這名男嬰，將依「兒童及少年福利與權益保障法」裁處，另也啟動「婦幼保護平台」釐清事實。

據了解，谷女搬來現址還不到一年，待人客氣，鄰居知道她自己有個小孩，也有在幫人帶小孩，其他並不清楚。

林文志指出，縣府分別於斗六市、虎尾鎮設有「居家托育服務中心」，協助家長找合格的保母托育嬰幼兒或立案的托嬰中心協助解決托育問題。

男嬰經緊急開刀，暫時脫險，送往加護病房觀察。（讀者提供）

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