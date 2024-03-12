北市1歲嬰遭保母虐死 社會局將提高社工訪視率

涉案保母已被台北地檢署聲押禁見獲准。（資料照）

2024/03/12 13:08

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市傳出虐嬰案，一名1歲大男嬰疑遭保母施暴，去年底因噎奶送醫不治，醫院發現男嬰的左側骨盆變形及額頭骨凹陷，檢警會同法醫查出男嬰除內傷，還有多處皮外傷、牙齒斷裂。台北市社會局表示，未來會將全日托育嬰兒的訪視頻率提高至1年6訪。社會局也建議中央讓完成領照1年卻未收托的保母先完成回流訓練才可受託，中央也應制訂三方權責縣市共訪機制，增加社工訪視敏感度，避免受害的孩子被隱藏。

據社會局統計，台北市目前有4272位保母，僅有2756位保母正在執業。目前中央規定，保母取得證照職前訓練為126小時，每年有18小時在職訓練。社會局認為中央可多增加實務操作時數，完成領照1年卻未收托的保母若欲執業，應完成回流訓練6至10小時後才可收托。

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由於等待出養的無依兒童多為家庭功能不佳，缺乏親屬照顧資源，社會局建議中央政府修正辦法，孩童出養前應改為寄養家庭收托或機構收托。若是保母收托出養兒童，建議中央將社工訪視頻率由原本每月1次，提高為每月2次，並以看到兒童身心情況為原則，且同時加強與個管社工和轄管保母社工橫向聯繫，掌握兒童狀況。

此次受害的男嬰原由新北市社會局社福中心照顧，由中央委辦兒福聯盟專案辦理並自行委託保母出養前照顧，台北市社會局則是保母轄管縣市。北市社會局建議中央應制訂三方權責縣市共訪機制，以增加社工訪視敏感度，避免孩子傷害被隱藏。

社會局也表示，未來台北市會增加全日托小孩保母的訪視頻率，幫助家長關切孩子安全。部分父母有全日24小時托育服務需求，但無法每天關照孩子受照顧狀況。社會局認為可以提高全日托育訪視頻率為1年6訪，每2個月訪視1次，以協力關照孩子安全。

社會局表示將辦理家長推薦優質保母計畫，在活動期間由家長推薦優質保母，經由社會局評鑑選拔後辦理獎勵；也會增進保母協力圈活動交流，加強居托中心人員對保母觀察敏銳度，若發現保母有異常狀況可及時處理。

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