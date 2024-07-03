廢漁網險卡死2海龜 墾丁民眾沙灘搶救成功

墾丁廢漁網險卡死兩海龜，民眾沙灘緊急救援成功。（民眾提供）

2024/07/03 07:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣海域廢棄漁網問題嚴重，墾丁南灣海域昨天出現一具廢棄漁網，竟一次卡住兩隻保育類玳瑁及欖蠵龜，所幸被當地民眾即時發現並拆除，海龜初步看似沒有受傷後返回大海，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）強調，每週都會巡查拆除廢漁網，也請民眾踴躍舉報。

這段救援兩隻海龜的影像經民眾轉發，許多動物保護人士都相當慶幸，海生館海龜專家李宗賢說，從影片中分析，這兩隻玳瑁及欖蠵龜看起來應該是剛剛漁網卡住，不是受困好幾天的，感謝民眾熱心救援，仍希望發現後通報，讓動物進入海保署的通報系統，可以進一步檢查是否吃到魚勾或有沒注意的魚線纏繞四肢。

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墾管處副處長陳俊山表示，這起救援事件，海巡及保七總隊第八大隊都未獲通知，針對海域廢棄漁網問題，保育科固定每週一天3人次駕艇出港海域巡邏，或遇有通報漁網事件，皆會前往處置。

一名屏東動保人士李小姐則搖頭，認為墾管處在海域查察仍有努力空間，因為當地社群也剛披露有大型漁網架設在後壁湖保護區，聯繫的民眾都擔心受害，遑論看不懂漁網的海龜或珍貴珊瑚礁魚。

她也呼籲，近岸珊瑚礁海域的違規佈網，會消滅當地大小魚類，加上大多不定時拉起漁網，捕獲的魚類通常不新鮮，還可能傷害其他生物；忘記取走的廢棄漁網更是海洋殺手，除了大型魚類及海龜可能被纏死，更是潛水、水上活動者的隱形殺手，值得政府重視。

墾丁廢漁網險卡死兩海龜，民眾沙灘緊急救援成功。（民眾提供）

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