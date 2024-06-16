世界海龜日澎湖野放13海龜 首隻裝衛星發報器欖蠵龜重返大海
2024/06/16 10:35
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全世界7種海龜，澎湖就佔了5種，成為台灣研究及保育海龜重鎮，澎湖縣政府農漁局配合世界海龜日，今（16）在馬公市嵵裡沙灘野放今年救護收容的13隻海龜（1隻欖蠵龜及12隻綠蠵龜），其中欖蠵龜更創下台灣首隻裝設衛星發報器紀錄，1年內追蹤欖蠵龜動態。
今日野放海龜活動，各保育單位群聚，包括海洋委員會海洋保育署、澎湖漁業生物研究中心、海洋國家公園管理處、澎湖國家風景區管理處、海巡署第十三巡防區等，農漁局邀請嵵裡及山水國小師生100人共同參與，亦藉此對兩校學生進行海洋保育類野生動物教育宣導。
請繼續往下閱讀...
此次野放13隻海龜，是先前望安救傷或天氣、健康條件不佳等因素擱淺於岸際，經熱心民眾及岸巡人員通報澎湖縣政府，由農漁局協助運送至澎湖漁業生物研究中心內救傷收容，在中心以及專業獸醫師的照料下，經不斷地觀察及野訓生存能力，目前13隻海龜在活動狀況上均為良好及正常；眼睛外觀、尾部外觀均正常；食慾情況佳；體表傷口已癒合，有少量附著藻；經評估符合專家學者要求野放標準。
野放由議長陳毓仁、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢主持，除了野放外，綠蠵龜小生命也在澎湖望安離島、馬公杭灣沙灘孕育，由於杭灣是澎湖近年來大力發展海底花園，今年首傳綠蠵龜登岸產卵紀錄，議長建議採取總量管制，給予觀光與生態保育平衡發展機會。