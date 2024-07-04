陳衫潤蟬聯台南宗親會龍頭 明年創會半世紀返陳德聚堂祭祖

陳衫潤（右三者）連任台南市陳氏宗親會第17屆理事長。（圖：陳氏宗親會提供）

2024/07/04 12:33

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市陳氏宗親會近日召開第17屆第1次會員大會暨祭祖活動，同時改選理、監事幹部，陳衫潤連任第17屆理事長。他說感謝宗親們相挺，在任期內將聯手所有理監事戮力發展會務、弘揚祖德、關懷社會，讓南市陳氏宗親會更蓬勃茁壯，也歡迎年輕宗親新血輪加入。

陳衫潤表示，自從承接宗親會以來，深覺這個大家庭相當團結、向心力及凝聚力十足，他遠赴馬來西亞吉隆坡參訪陳氏書院、參加泰國陳氏宗親會60週年慶典及對岸中國多省的陳氏宗親會等，「透過世界各地宗親的交流，讓我更清楚我們的血脈是緊緊相扣，就像家人一般」，希冀這樣血脈及宏旨能永續傳承。

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陳衫潤並鼓勵更多年輕世代加入南市陳氏宗親會這個大家庭，使宗親會能代代相傳，期許陳氏宗親們發揮更強大的影響力，將所有陳氏子孫團結起來，薪火相傳、生生不息。

這位受肯定連任的陳氏宗親龍頭並預告，明（2025）年欣逢南市陳氏宗親會成立50週年，將回到半世紀前的創會地，即台南市定古蹟「陳德聚堂」擴大舉辦祭祖儀式。

陳衫潤強調，經歷50週年象徵的是歷史的見證與洗練，歷經50年的歲月洗禮，是多麼不容易，這也是歷屆理事長的領導與全體宗親團結努力，才讓我們有機會聚首於有360年歷史的陳姓大宗祠，見證半世紀的光榮與喜悅。

每年陳氏宗親會舉辦會員大會，均恭請開漳聖王、陳永華老祖、忠順聖王及1300多年的忠順聖王神主到場駐駕觀禮，宗親、幹部並恭讀祖訓、不忘本，共同見證陳氏子孫們代代相傳的深厚情誼。

台南市陳氏宗親會改選出第17屆理監事幹部，並預告明年創會50週年將返創會地陳德聚堂祭祖。（圖：南市陳氏宗親會提供）

陳衫潤連任台南市陳氏宗親會第17屆理事長。（圖：陳氏宗親會提供）

陳氏宗親與幹部們恭讀祖訓。（圖：南市陳氏宗親會提供）

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