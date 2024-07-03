為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美國將宣布749億軍援烏克蘭 傳調整順序、加速強化防空

奧斯汀提到，美方很快將會宣布向烏克蘭提供一批超過23億美元（約新台幣749億元）的軍事援助，包括反戰車飛彈及防空系統。圖為愛國者飛彈防空系統。（美聯社）

奧斯汀提到，美方很快將會宣布向烏克蘭提供一批超過23億美元（約新台幣749億元）的軍事援助，包括反戰車飛彈及防空系統。圖為愛國者飛彈防空系統。（美聯社）

2024/07/03 07:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）2日前往五角大廈與美國國防部長奧斯汀會面，奧斯汀在會面前提到，美方很快將會宣布向烏克蘭提供一批超過23億美元（約新台幣749億元）的軍事援助。

綜合外媒報導，近幾個月以來烏克蘭政府持續呼籲盟友提供更多防空系統，藉此應對俄軍的頻繁空襲。奧斯汀2日在與烏梅羅夫會面前提到，美方將提供烏克蘭新一波軍援，主要內容是反戰車武器和防空系統。

奧斯汀指出，這波軍援是依照「總統撥款權」（PDA）規定，從美軍庫存中直接提供給烏克蘭，同時美國也會採購更多愛國者飛彈防空系統及「國家先進防空飛彈系統」（NASAMS），這些防空系統將透過「重新排序對外軍售的交付順序」來加速交付作業。不過奧斯汀並沒有詳細提到23億美元軍援中有多少是分別依照「總統撥款權」及「烏克蘭安全援助計畫」（USAI）提供。

《CNN》報導指出，美國近期將烏克蘭列為接收防空系統的優先國家，讓烏克蘭能夠比其他國家更快收到防空系統。一名白宮官員曾透露，在私下討論中，許多國家已理解這項決定的重要性。官員強調：「如果我們的任何合作夥伴面臨像烏克蘭這樣的困境，美國會竭盡全力幫忙，而現在需要幫忙的國家就是烏克蘭。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
烏克蘭破「政變陰謀」！國安部門揭露詳細內情
2024/07/02 20:15

烏克蘭破「政變陰謀」！國安部門揭露詳細內情
俄軍穿便服嘗試逃離包圍網 遭烏軍無人機追擊
2024/07/02 15:33

俄軍穿便服嘗試逃離包圍網 遭烏軍無人機追擊

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
親赴前線搶救傷兵 英公益組織創辦人戰死烏東
2024/07/02 15:02

親赴前線搶救傷兵 英公益組織創辦人戰死烏東
已取得出口許可證！ 荷蘭將盡速提供烏克蘭首批F-16戰機
2024/07/02 09:09

已取得出口許可證！ 荷蘭將盡速提供烏克蘭首批F-16戰機

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
俄軍用滑翔炸彈狂轟烏克蘭 1年內至少誤炸俄國領土38次
2024/07/02 12:54

俄軍用滑翔炸彈狂轟烏克蘭 1年內至少誤炸俄國領土38次
俄烏開戰後首訪基輔 匈牙利親俄總理將會澤倫斯基
2024/07/02 15:43

俄烏開戰後首訪基輔 匈牙利親俄總理將會澤倫斯基
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播