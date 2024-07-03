美國將宣布749億軍援烏克蘭 傳調整順序、加速強化防空

奧斯汀提到，美方很快將會宣布向烏克蘭提供一批超過23億美元（約新台幣749億元）的軍事援助，包括反戰車飛彈及防空系統。圖為愛國者飛彈防空系統。（美聯社）

2024/07/03 07:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）2日前往五角大廈與美國國防部長奧斯汀會面，奧斯汀在會面前提到，美方很快將會宣布向烏克蘭提供一批超過23億美元（約新台幣749億元）的軍事援助。

綜合外媒報導，近幾個月以來烏克蘭政府持續呼籲盟友提供更多防空系統，藉此應對俄軍的頻繁空襲。奧斯汀2日在與烏梅羅夫會面前提到，美方將提供烏克蘭新一波軍援，主要內容是反戰車武器和防空系統。

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奧斯汀指出，這波軍援是依照「總統撥款權」（PDA）規定，從美軍庫存中直接提供給烏克蘭，同時美國也會採購更多愛國者飛彈防空系統及「國家先進防空飛彈系統」（NASAMS），這些防空系統將透過「重新排序對外軍售的交付順序」來加速交付作業。不過奧斯汀並沒有詳細提到23億美元軍援中有多少是分別依照「總統撥款權」及「烏克蘭安全援助計畫」（USAI）提供。

《CNN》報導指出，美國近期將烏克蘭列為接收防空系統的優先國家，讓烏克蘭能夠比其他國家更快收到防空系統。一名白宮官員曾透露，在私下討論中，許多國家已理解這項決定的重要性。官員強調：「如果我們的任何合作夥伴面臨像烏克蘭這樣的困境，美國會竭盡全力幫忙，而現在需要幫忙的國家就是烏克蘭。」

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